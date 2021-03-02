Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti

02.03.2021 17:34 | Son Güncelleme: 02.03.2021 17:56

Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti Bisiklet kullanırken fenalaştı, parkta oturduğu bankta öldü Polisin çalışmasını kalabalık, meraklı gözlerle izledi Antalya'da dolaşmaya çıktığı bisikleti üzerinde rahatsızlanan kişi, bir parkta oturduğu bankta...

Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti

Bisiklet kullanırken fenalaştı, parkta oturduğu bankta öldü

Polisin çalışmasını kalabalık, meraklı gözlerle izledi

ANTALYA - Antalya'da dolaşmaya çıktığı bisikleti üzerinde rahatsızlanan kişi, bir parkta oturduğu bankta hayatını kaybetti. Olay yeri inceleme ekipleri çalışması sırasında cenazenin etrafını kare örtü ile kapattı. Polisin çalışmasını kalabalık meraklı gözlerle izledi.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 15.00 sıralarında Kepez ilçesi Sakarya Bulvarı'ndaki Şehitler Parkı'nda meydana geldi. Bir süre önce cezaevinden tahliye olan 42 yaşındaki Hakan Paksoy, hava almak için bisikleti ile dışarı çıktı. Bisikleti ile dolaşan Paksoy, bir yakınını cep telefonundan arayıp, "Çok kötüyüm, gelin beni alın" dedi. Bisikletini ayağa alıp, banka oturan Paksoy'un durumu ağırlaştı. Görüşme sonrası parka gelen yakınları Hakan Paksoy'un bank üzerinde hareketsiz yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla bölgeye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Paksoy'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri çalışması sırasında cenazenin etrafını kare örtü ile kapattı. Polisin çalışmasını kalabalık meraklı gözlerle izledi. Paksoy'un cenazesi kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti
Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti
Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti
Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İSA AKAR

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Nikol Paşinyan Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Cansu Dere Mustafa Ceceli İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mustafa Er Ersun Yanal Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uşak Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bir yakınını arayıp 'Kötüyüm, gelin beni alın' dedi, beklerken hayatını kaybetti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 17:55:41. #1.14#
title