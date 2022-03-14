Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?

Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Varmış Bir Yokmuş'un hikayesini Nehir ve Ozan karakterleri oluşturuyor. İkili arasındaki sevgi ve çatışma hâlleriyle de hikâye güçlendirilmeye çalışılmıştır. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ HİKAYESİ

Bir gece Nehir (Melisa Sözen) şarkı söyleyen birine rastlar. Dinlediklerini o kadar çok seviyor ki bu gizemli müzisyenin peşine düşüyor.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ NEREDE ÇEKİLDİ?

Melisa Sözen ile Mert Fırat'ın başrolünde olduğu filmin çekim mekanları arasında İstanbul ve Sakarya yer alıyor.

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ NE ZAMAN ÇEKİLMİŞTİR?

Film, 2015 yılında vizyona girmiştir.

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