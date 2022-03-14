Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?
Haberler.com - Gündem
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Başrollerinde Mert Fırat ile Melisa Sözen'in oynadığı "Bir Varmış Bir Yokmuş", bir rock müzisyeni ile anaokulu öğretmeninin duygusal gelgitlerle dolu aşk hikayesini ele alan Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi? Bir Varmış Bir Yokmuş ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?
Bir Varmış Bir Yokmuş nerede çekildi sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Bir Varmış Bir Yokmuş'un hikayesini Nehir ve Ozan karakterleri oluşturuyor. İkili arasındaki sevgi ve çatışma hâlleriyle de hikâye güçlendirilmeye çalışılmıştır. Peki, Bir Varmış Bir Yokmuş ne zaman çekilmiştir, hangi yılda?
Bir gece Nehir (Melisa Sözen) şarkı söyleyen birine rastlar. Dinlediklerini o kadar çok seviyor ki bu gizemli müzisyenin peşine düşüyor.
Melisa Sözen ile Mert Fırat'ın başrolünde olduğu filmin çekim mekanları arasında İstanbul ve Sakarya yer alıyor.
Film, 2015 yılında vizyona girmiştir.
Haberler.com - Gündem