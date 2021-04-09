Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu
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Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Bir ülkeyi sarsan olay! Apartman dairesinde 9 yıl önce ölen bir kişinin cansız bedeni bulundu

Norveç'in başkenti Oslo'daki bir apartman dairesinde 60 yaşındaki bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Adamın 9 yıldır ölü olduğu belirlenirken, daha önce birden çok kez evlendiği ve çocuklarının olduğu açıklandı. Apartman görevlisinin bina bakımı için dairede kimseyi bulamaması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıkan olay ülkede deprem etkisi yaratırken, teknolojinin toplumdaki fiziksel teması azaltmadaki rolü hakkında tartışmalara yol açtı.

Norveç polisi, ülkenin başkenti Oslo'daki bir apartman dairesinde bir erkeğe ait cansız beden bulunduğunu açıkladı. 60 yaşlarındaki ismi açıklanmayan adamın 9 yıldır ölü olduğu belirlendi.

KOMŞULARI TAŞINDIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Eyalet yayın kuruluşu NRK'ya göre, söz konusu adam birden fazla kez evlenmiş ve çocukları da olmuştu. Komşuları ise ölü bulunan kişinin genelde kendi halinde takıldığını, onu görmediklerinde taşındığını veya bir kuruma götürüldüğünü düşündüklerini açıkladı.

OTOPSİDE DOĞAL YOLLARDAN ÖLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Olay, apartman görevlisinin bina bakımı için dairede kimseyi bulamaması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Bununla birlikte, polis adamın dairesinde bulunan bir karton süt ve bir mektup nedeniyle onun Nisan 2011'de öldüğüne inanıyor. Yapılan otopsi, onun doğal nedenlerden öldüğünü gösterdi.

FATURALARI HESABINDAN OTOMATİK OLARAK ÖDEMEYE DEVAM ETTİ

Diğer taraftan, Norveç Çalışma ve Refah İdaresi'nin (NAV) de adamla iletişime geçemeyince emekli maaşını 2018'de durdurduğu ortaya çıktı, ancak faturaları banka hesabından otomatik olarak ödenmeye devam etti.

Oslo polis müfettişi Grete Lien Metlid, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, kendisinin ve meslektaşlarının, kimse fark etmeden birisinin nasıl bu kadar uzun süre ölü kalabileceği konusunda çok uzun tartışmalar yaptıklarını söyledi.

SORUMLUSU TEKNOLOJİ Mİ?

Metlid, "Bu özel bir durum ve bunun nasıl olabileceğiyle ilgili sorular sormamızı sağladı. Elimizdeki resme bakılırsa, açıkça başkalarıyla çok az iletişim kurmayı seçen biriydi" dedi.

Norveç Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde profesör olan Arne Krokan ise adamın 30 yıl önce ölmüş olsaydı, ölümünün 9 yıl boyunca keşfedilememesinin mümkün olmadığını söyledi. Krokan, durumun yeni teknoloji sistemlerinin toplumun üyeleri arasındaki fiziksel teması azaltmasının bir sonucu olduğunu öne sürdü.

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Haber Yorumları (1)
EFE35 : Bizi Kıskanan Avrupa Da nasıl Bir Refah varsa Adam ölmüş ona rağmen 9 sene faturalarını ödeyebilmiş. Biz hayattayız daha 1 faturayı zar zor ödeyip ay sonunu nasıl getircez diye düşünüyoruz her sene sonu gib den mektup alakasız vergi borcu affı :)))). Avrupa bizi kıskanıyor.
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