İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor

22.03.2021 08:02 | Son Güncelleme: 22.03.2021 08:29

Ordunun yönetime el koyduğu Myanmar'da darbe karşıtı siyasetçiler, protestocuları korumak için halk ordusu kurmaya hazırlanıyor. Halkı cuntadan koruyacak silahlı bir güç kurulması için etnik silahlı gruplarla görüştüklerini belirten Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin üyelerinden Zin Mar Aung, "Hedefimizin yüzde 80'ine ulaştık. İlgili taraflarla görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi.

Myanmar'da askeri darbeye karşı çıkan ve cuntayı tanımayan siyasetçiler, darbe karşıtı protestocuları güvenlik güçlerinin silahlı müdahalesinden korumak için halk ordusu kurmaya çalışıyor.

"HEDEFİMİZİN YÜZDE 80'İNE ULAŞTIK"

Darbe karşıtı milletvekillerince sivil hükümeti geri getirmek için kurulan Ulusal Meclisi Temsil Komitesinin (CRPH) üyelerinden Zin Mar Aung, Myanmar Now haber sitesine yaptığı açıklamada, halkı cuntadan koruyacak silahlı bir güç kurulması için etnik silahlı gruplarla görüştüklerini belirterek, "Hedefimizin yüzde 80'ine ulaştık. İlgili taraflarla görüşmeleri sürdürüyoruz." dedi.

Aung, etnik silahlı grupların yanı sıra darbeye karşı çıkan siyasi parti ve protesto gruplarıyla da bu konuyu konuştuklarını dile getirerek, "Mevcut durum karşısında nasıl birlik içinde hareket edebileceğimizi müzakere ediyoruz. Bize gelen cevaplar son derece olumlu" diye konuştu.

Bir ülke iç savaşa sürükleniyor! Yönetime el koyan orduya karşı halk ordusu kuruluyor

"BÜTÜN ETNİK SİLAHLI GRUPLARA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Komitenin, etnik silahlı grupları artık terörist olarak görmediğini vurgulayan Aung, "Şimdiye kadar Myanmar halkıyla el ele vererek cuntaya karşı birlikte hareket etme kararı alan bütün etnik silahlı gruplara teşekkür ediyoruz." ifadesini kullandı.

Aung, Myanmar ordusu içinde de kendi halkına silah doğrultmak istemeyen askerlerin bulunduğunu belirterek, vicdan sahibi askerlere cuntaya karşı tavır koyma çağrısında bulundu.

"27 MART DÖNÜM NOKTASI OLABİLİR"

Protesto gösterilerinin organizatörlerinden Keren Khin de AA muhabirine, şimdiye kadar Karen ve Kachin etnik gruplarını temsil eden silahlı grupların protestoculara açık destek verdiğini söyledi. Khin, "Darbeden önce Tatmadaw (Myanmar ordusu) ülkenin tek resmi silahlı grubuydu. Tatmadaw, darbe yaparak bize ihanet edince etnik silahlı gruplardan bazıları CRPH'ye, protestocuları koruyabileceklerini söyledi. Şu an CRPH, halkla beraber olan gruplarla bir ordu kurarak bunu resmiyete dökmeye çalışıyor." dedi.

Khin, bu şekilde protestocuların da cuntaya karşı silahlı direnişe katılabileceğini belirtti. Myanmar'ı krizden kurtarmak için dış müdahale beklemenin faydası kalmadığını söyleyen Khin, "Halk artık cuntaya karşı tek çözümün silahlı direniş olduğu kanısında. 27 Mart'taki Silahlı Kuvvetler Günü, halkın direnişi için dönüm noktası olabilir." ifadelerini kullandı.

Bir ülke iç savaşa sürükleniyor! Yönetime el koyan orduya karşı halk ordusu kuruluyor

MYANMAR'DAKİ ASKERİ DARBE

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Türkiye darbeyi kınamış, Batı ülkelerinden de darbeye yönelik çeşitli tepkiler ve eleştiriler gelmişti.

Myanmarlılar, 6 Şubat'ta demokrasiye dönüş talebiyle gösterilere başlamıştı. Güvenlik güçlerinin silahlı müdahalelerinde yaklaşık 250 gösterici hayatını kaybetti, 2000'e yakın kişi de tutuklu bulunuyor.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.

İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları (10)
D: HEP KASA KAZANIR. YOKSULLAR CANIYLA BEDEL ÖEDER SONRA DA ÜLKENİN CEFASINI ÇEKERLŞER.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
YURTSEVER: Sizi katiller. Allah''ın adaletinin tecelli etmeyeceğinimi sandınız. Oradaki Müslümanlara yaptıklarınızın cezasını en ağır şekilde çekeceksiniz.
Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
GÖKHAN: kula bela gelmez hak yazmadıkça, hak bela vermez kul azmadıkça
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Tüm 10 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Ali Sunal Hülya Avşar Türkan Şoray Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Rusya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İç savaşın ayak sesleri! Sokakların cansız bedenlerle dolduğu Myanmar'da halk ordusu kuruluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 10:06:32. #1.16#
title