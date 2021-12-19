Bir türlü gündemden düşmüyor! Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendisine küfretti - Haberler Magazin
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Bir türlü gündemden düşmüyor! Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendisine küfretti

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Havalimanında görevliye hakaret ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle hapis cezasına çarptırılan Aleyna Tilki'den skandal bir hareket daha geldi. Tilki, sosyal medya hesabından kendisine yönelik ağza alınmayacak bir küfür paylaştı.

Şarkıcı Aleyna Tilki, yaptığı hareketler nedeniyle tepki çekmeye devam ediyor. Daha önce havalimanında bir görevliye küfür ve hakaret ettiği ortaya çıkan Tilki, yeni bir skandala daha imza attı.

DUVAR YAZISIYLA KENDİSİNE KÜFRETTİ

Tilki, bu sefer de boyayla duvara eklediği yazıda kendisine küfretti. Tilki'nin söz konusu paylaşımına kısa süre içerisine çok sayıda yorum geldi.

BİR DE NOT DÜŞTÜ

Tilki, söz konusu fotoğrafının altına bir de not düştü. Tilki'nin notunda, "Bana yapılan haksızlıklara cevabım" ifadeleri kullanıldı. Bu paylaşım bazı takipçileri tarafından desteklenirken, bazı takipçileri tarafından da eleştirildi.

İşte Tilki'nin küfür içeren paylaşımı:

Bir türlü gündemden düşmüyor! Aleyna Tilki bu sefer de duvara yazdığı yazıyla kendine küfretti

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Yorumlar (1)
ilyas Msr:psikiyatriye git.... Cevap Yaz 0 9 Yayından Kaldır
500
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