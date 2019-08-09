Bir tonluk "Paşa" alıcısını bekliyor

09.08.2019 17:44

Kurban Bayramı dolayısıyla Tekirdağ'da kurulan hayvan pazarında satışa çıkarılan bir ton ağırlığındaki "Paşa" isimli boğa, ilgi odağı oldu.

Tekirdağ'ın farklı ilçelerinden Karadeniz Mahallesi'nde kurulan kurban pazarına getirilen küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıklar, alıcılarını bekliyor.

Bayrama bir kaç güne kala vatandaşlar kurbanlıkları inceleyerek, fiyat araştırması yaparken, Remzi Özkan'a ait 1 ton ağırlığındaki "Paşa" adı verilen boğa ilgi görüyor.

Hayvan sahibi Remzi Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, diğer yıllara göre pazarın durgun olduğunu söyledi.

Özkan, arefe gününü sonuna kadar satış yapmak için bekleyeceklerini belirterek, "Pazara bu sene 30-35 hayvan getirdik. İnsanlar daha çok hesaplı olan hayvanlara ilgi gösteriyor. Herkes ucuz hayvan arıyor. Geçen yıllara göre büyükbaş hayvanlara talep az. Bu sene en çok ilgi gören hayvanımız bir tonun üzerinde olan Paşa ismini verdiğimiz kurbanlık için 21 bin lira fiyat istiyoruz ama pazarlık payı da var. Bütün hayvanlarımızı satmak isteriz ama bakalım kısmet artık ne olursa. Bereket versin deyip halimize şükredeceğiz." dedi.

Kaynak: AA