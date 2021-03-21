- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular
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- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular

21.03.2021 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 13:03

- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle evlerinde kullanılmayan kağıt atıkları bir araya getirip hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de sokak hayvanlarına ve...

- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar Hamidiye Ortaokulu öğretmenleri ve öğrencileri hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesiyle evlerinde kullanılmayan kağıt atıkları bir araya getirip hem geri dönüşüme katkı sağladılar hem de sokak hayvanlarına ve barınakta yaşayan hayvanlara mama aldılar.

Hamidiye Ortaokulu sosyal sorumluk projelerini sürdürüyor. Bu çerçevede Okul Müdürü Yasin Kaplan öncülüğünde Fen Bilgisi öğretmeni Yasemin Hopayılmaz ile İngilizce Öğretmeni Yasemin Eraldemir idaresinde hayata geçirilen projede öğrenciler tarafından yaklaşık bir ton atık kağıt toplandı. "Kağıt atıklar hayvanlara can olsun" sloganıyla sürdürülen proje kapsamında toplanan kağıt atıklar geri dönüşüme gönderildi. Buradan elde edilen gelir ile mama satın alan öğretnmen ve öğrenciler daha sonra hayvanları kendi elleriyle besledi. Vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanan etkinlikte öğrencilere de hayvan sevgisi kazandırıldı.

"İki ayda bir ton atık topladık"

Proje koordinatörü Fen Bilgisi öğretmeni Yasemin Hopayılmaz, iki ay sürede yaklaşık bir ton atık kağıt topladıklarını söyledi. Projeye öğrencilerin dışında çevrede yaşan vatandaşların da yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Hopayılmaz: "Okul çevremizdeki velililerimiz, komşularımız ve öğrencilerimizle beraber yürüttüğümüz bir proje oldu. Bu projede öğrencilerimizin ve çevremizdeki insanların kullanmadıkları kağıt atıkları topladık. Topladığımız kağıtları gerekli yerlere teslim ettik. Bunun karşılığında elde ettiğimiz gelirle hayvanlara mama aldık. Mamalarımızı da hayvan barınağına teslim ettik. Öğrencilerimiz ve bizim için güzel ve anlamlı bir çalışma oldu" dedi.

"Projede yer almaktan mutluluk duyduk"

İngilizce Öğretmeni Yasemin Eraldemir de, etkinlik kapsamında öğrencilerin hayvan sevgisi kazandığının altını çizerek, benzer projelerin devam edeceğinin bilgisini verdi.

Öte yandan okul öğrencileri ise projede yer almaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular
- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular
- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular
- Bir ton atık kağıt toplayıp hayvanlara can oldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT TINAS

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