Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı
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Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

Demet Akalın, bir süredir küs olduğu ve hakkında sert ifadeler kullandığı Esra Balamir ile canlı yayında bir araya geldi. Balamir ile barışan Akalın, "Esra evime geldi ama kovdum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda bir an olsun yanından ayrılmadığı Esra Balamir ile küstü. Koronavirüse yakalandığını açıkladıktan sonra hemen kendisini aramayan Balamir ile arkadaşlığını bitiren Akalın, "Şimdi mi aklına geldi" diyerek sert çıkışmıştı.

Yaşananların ardından harekete geçen Alişan, Demet Akalın ile sunuculuğunu yaptığı programa Esra Balamir'i çağırdı. Karşısında Balamir'i görünce şaşıran Akalın, biraz trip attıktan sonra barıştı.

Canlı yayında Balamir hakkında konuşan Akalın'ın "Esra evime geldi ama ben ben kovdum" demesi ise herkesi şaşkına çevirdi.

Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 14:06:27. #1.15#
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