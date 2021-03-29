Bir süredir küs olan Demet Akalın ve Esra Balamir barıştı

Demet Akalın, bir süredir küs olduğu ve hakkında sert ifadeler kullandığı Esra Balamir ile canlı yayında bir araya geldi. Balamir ile barışan Akalın, "Esra evime geldi ama kovdum" diyerek herkesi şaşkına çevirdi.