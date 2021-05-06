23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
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23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı

Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN - Haberler | Güncel

ZONGULDAK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında 7'nci oldu.

ZONGULDAK, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı tabloda vaka sayısı en çok azalan iller sıralamasında 7'nci oldu. Zonguldak, 17-23 Nisan tarihleri arasında 100 binde 578,82 oran ile vaka artışı en fazla yaşanan iller arasında birinci oldu. Zonguldak Valiliği, tablonun ardından çeşitli kurum ve kuruluşların desteğiyle denetimlerini sıklaştırdı. Tam kapanmayla birlikte kent ve ilçe merkezlerinde hafta sonu kısıtlamalarından daha çok kontrol noktaları oluşturuldu. Polis ve jandarma ekipleri, denetim noktalarında durdurulan araç sürücülerinin izin belgeleri olup olmadığını kontrol etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Twitter'dan yaptığı açıklamada, geçen haftaya göre 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık vaka sayısı en çok azalan iller arasında Zonguldak 7'nci oldu. Vaka oranı, 246,45'lik azalışla 332,37'ye geriledi. Tam kapanma ve alınan sıkı tedbirlerle birlikte vaka oranlarının daha da aşağıya çekilmesi hedefleniyor.


23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı
23 Nisan'da vaka artışı birincisi Zonguldak'ta, azalış tabloya yansıdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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