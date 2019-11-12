Bir Mülkiye efsanesi: Mümtaz Soysal

12.11.2019 08:46 | Son Güncelleme: 12.11.2019 08:46

Türkiye'nin toplumsal hayatına ve siyasetine yön veren isimlerin yetiştiği Mülkiye'nin efsane hocası Mümtaz Sosyal'ı 68 ve 80 kuşağından öğrencileri Tuğrul Eryılmaz ile Doğan Akın anlattı.