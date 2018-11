Bir Maymunun Gözünden Mülteci Öyküsü: Çıkış Yolu Yok!

ÜNLÜ yazar Franz Kafka'nın öyküsünden uyarlanan tek kişilik 'No Way Out/ Çıkış Yolu Yok' adlı oyun, bugün Frankfurt'ta sahneye çıkıyor. Oyunun kahramanı 'Kızıl Peter'i bir süredir çalışmalarını Londra'da sürdüren Devrim Evin canlandıracak. Evin, 'Fetih 1453' filminde Fatih Sultan Mehmet'i ve daha sonra da 'Yunus Emre, Aşkın Sesi' filminde ünlü ozanı başarıyla canlandırarak dikkatleri çekmişti.

Frankfurt Halkevi'nin desteğiyle bir süredir Türkiye kökenli tiyatrocuların yönetiminde olan 'Enternasyonal Tiyatro'da sahnelecek olan oyun, Franz Kafka'nın 1917'de yayınlanan 'Akademi İçin Bir Rapor' başlıklı kısa öyküsünden Devrim Evin ve Tiyatro Yönetmeni Malcolm Keith Kay tarafından uyarlandı. Müzikleri Oktay Köseoğlu tarafından yapılan oyunun yönetmenliğini ise Malcolm Keith Kay yürütüyor.

ÖZGÜRLÜĞÜ DEĞİL ÇİKİŞ YOLUNU ARIYOR

Oyunda Afrika'da yakalanan ve tutsak edilen bir maymun olan 'Kızıl Peter'in, hayatta kalabilmek için 'insan' gibi davranmayı öğrenmesi ve insanları taklit etme süreci işleniyor. Oyunun içeriği ilgili yapımcı kuruluş 'DEPPA Produktion'dan yapılan açıklama "Oyunumuz, göçmen, mülteci ve 'farklı' olan tüm insanların mücadelelerini temsil ediyor. Tüm insanların nasıl eşit olabilecekleri işlenirken 'İyi insanlar, baskı ve zorluk karşısında değişmeli midir?' sorusu tartışılıyor. Daha iyi ve insan gibi bir yaşam için; ölüm, zulüm ve açlıktan kaçan göçmenler, vardıkları yerlerin kölesi oluyor. Bu yabancılar; inançlarını ve kültürlerini değiştirmeye zorlanmalı mı? Oyunumuzda 'Kızıl Peter', sağ kalabilmek için insanları taklit ederek öğrendiği yaşamında, özgürlüğü değil aslında çıkış yolunu arıyor" denildi.

Adres: Internationales Theather Hanauer Landstr. 5-7 (Zoo – Passage) 60314 Frankfurt M Tel: 069 4990980, 0176 70668618