Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi

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Erzurum'da, sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su baskınında bir mahallede bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Erzurum'da, sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su baskınında bir mahallede bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi'nin üst kısmında yapılan hayvan sulama göletinin kapakları henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Göletten boşalan suların bastığı mahallenin sakinleri önce kendi imkanlarıyla ardından alanda bulunan iş makineleriyle suyun önünü kapatmaya çalıştı.

İhbar üzerine mahalle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, Büyükşehir ve Yakutiye belediyelerinden ekipler mahalleye gelerek çalışma başlattı.

Su baskınında, yaklaşık 15 ev ve ahır zarar gördü.

Mahalle muhtarı Sadık Yıldız, AA muhabirine, can kaybının yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Mahallede bulunan iş makinelerinin yardımıyla suyun önünü zor da olsa kestiklerini belirten Yıldız, "Ekipler gelinceye kadar mahalleli olarak müdahale ettik. Allah'tan anında haberimiz oldu ve vatandaşlar da evlerindeydi." dedi.

Mahallede su baskını sonrası ev ve ahırların içerisinde biriken sular tahliye edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu