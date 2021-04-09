Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi

Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu - Haberler | Güncel

Erzurum'da, sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su baskınında bir mahallede bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Erzurum'da, sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle oluşan su baskınında bir mahallede bazı ev ve ahırlar zarar gördü.

Kent merkezine 25 kilometre uzaklıktaki Yakutiye ilçesine bağlı Akdağ Mahallesi'nin üst kısmında yapılan hayvan sulama göletinin kapakları henüz belirlenemeyen nedenle açıldı.

Göletten boşalan suların bastığı mahallenin sakinleri önce kendi imkanlarıyla ardından alanda bulunan iş makineleriyle suyun önünü kapatmaya çalıştı.

İhbar üzerine mahalle İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), itfaiye, Büyükşehir ve Yakutiye belediyelerinden ekipler mahalleye gelerek çalışma başlattı.

Su baskınında, yaklaşık 15 ev ve ahır zarar gördü.

Mahalle muhtarı Sadık Yıldız, AA muhabirine, can kaybının yaşanmamasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Mahallede bulunan iş makinelerinin yardımıyla suyun önünü zor da olsa kestiklerini belirten Yıldız, "Ekipler gelinceye kadar mahalleli olarak müdahale ettik. Allah'tan anında haberimiz oldu ve vatandaşlar da evlerindeydi." dedi.

Mahallede su baskını sonrası ev ve ahırların içerisinde biriken sular tahliye edildi.

Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi
Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi
Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi
Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selami Küçükoğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ Özgür Özel Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Ajda Pekkan Dilan Çıtak Bahar Candan
Spor Ersun Yanal Fatih Terim Gökhan Töre Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ankara Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bir mahallede sulama göleti kapaklarının açılması nedeniyle su baskını meydana geldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.4.2021 09:49:43. #1.14#
title