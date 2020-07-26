Bir mahalle karantinaya alındı - ESKİŞEHİR
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Bir mahalle karantinaya alındı - ESKİŞEHİR

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

26.07.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.07.2020 18:23

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir mahallede karantina uygulaması başlatıldı.

Kırsal Kızılcaören Mahallesi'nde filyasyon çalışması yapan İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, pozitif vakalarla temaslı kişiler olduğunu belirledi.

Bunun üzerine hastalar ile ailelerinin de ikamet ettiği 400 nüfuslu mahalle karantinaya alındı.

Tepebaşı Jandarma Komutanlığı ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını bariyer ve güvenlik şeridi ile kapattı.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarının, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı bildirildi.

Kızılcaören Muhtarı Fesih Akkuş, gazetecilere, 3 gün önce 2 kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkmasının ardından İl Sağlık Müdürlüğüne başvurmaları üzerine mahalle sakinlerinin tamamına test yapıldığını söyledi.

Daha sonra 4 kişinin test sonuçlarının da pozitif çıktığını, söz konusu 6 kişinin Eskişehir Şehir Hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Akkuş, şöyle konuştu:

"İnsanlarımız çiftçilikle uğraşıyor. Çiftçilerimizin en azından ekinleri sulamak amacıyla kontrollü gidiş gelişlerini sağlamak istiyoruz. Hayvancılık da var. Kurban Bayramı'na çok az bir süre kaldı. Bu nedenle yetkililerden kurban kesimi için bize izin vererek destek sağlamalarını bekliyoruz."

Akkuş, mahallede yaklaşık 10 gün önceki cenaze töreni için dışarıdan bazı kişilerin geldiğini anlattı. Bu süreçte düğün de yapıldığını dile getiren Akkuş, "Bilemiyoruz tabii, düğünlerden mi yoksa cenazeden dolayı mı? İnsanlara bir şekilde temasla hastalık bulaşmış." dedi.

Bir mahalle karantinaya alındı - ESKİŞEHİR

Kaynak: AA

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