Bir mahalle karantinaya alındı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesinde bir mahallede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında alınan kararda, Tunçbilek beldesinde bazı belde sakinlerinin sosyal izolasyona riayet etmeden evlerine misafir kabul ettiği, misafirliğe gittiği ve kalabalık sosyal ortamlarda bir araya geldikleri tespit edildiği belirtildi.

Vaka artışlarının önüne geçmek ve salgının süreğen hale gelmesini engellemek amacıyla Merkez Mahalle'de 2 Eylül Çarşamba günü saat 08.00'e kadar karantina uygulanacağı bildirilen kararda, mahalle sakinlerinin Vefa Sosyal Destek ekiplerine bildirilen ihtiyaçların ilgili kurumlarca karşılanacağı aktarıldı.

Kararda, durumlarını belgelemek kaydıyla sağlık çalışanları ile kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görev alanlar başta olmak üzere bazı kişilerin sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı ifade edildi.

Ayrıca, mahallenin girişleri kapatılarak jandarma ekiplerince önlem alındığı görüldü.

Tunçbilek Belediye Başkanı Mustafa Düzgün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde beldede Kovid-19 vakalarında artış olduğunu söyledi.

Düzgün, "Salgının önlenmesiyle ilgili kontrol, denetim ve uyarılara rağmen Merkez Mahallesi'nde ziyaretler, ev toplantıları önlenemedi. Karantina ile vaka sayılarının daha fazla yükselmemesi ve bulaşının durdurulmasını umuyoruz." dedi.

Kaynak: AA