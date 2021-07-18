Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
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Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara kalkışan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Malatya'da bir kişiyi silahla yaraladıktan sonra intihara kalkışan şahıs polis ekiplerince ikna edilerek gözaltına alındı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Göztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.B. ile M.S. sabah saatlerinde akrabaları olduğu ileri sürülen çocukların kavgasının ardından Şehbal Sokak'ta karşılaştı. Karşılaşma sonrası ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüşürken, M.S. tabancayla S.B.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu sol bacağına 2 kurşun isabet S.B. yaralanırken, S.B.'nin kardeşleri tarafından sıkıştırılan M.S. kafasına dayağı silahla intihara kalkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, ekipler M.S.'yi ikna etmeye çalıştı.

Özel Hareket Polislerinin de destek verdiği olayda, ekiplerin ikna çalışmaları sonrasında teslim olan M.S. suç aletiyle birlikte gözaltına alınırken, yaralı şahıs ise Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde yapılan incelemede 17 boş kovan bulunurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(Hasan Eryılmaz/İHA)

Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı
Bir kişiyi silahla yaraladı ardından intihara kalkıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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