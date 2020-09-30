Bir kadın daha şüpheli şekilde can verdi! 8. kattan düşen Şeyda'nın ölümündeki detaylar cinayete işaret ediyor
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Bir kadın daha şüpheli şekilde can verdi! 8. kattan düşen Şeyda'nın ölümündeki detaylar cinayete işaret ediyor

30.09.2020 09:42 | Son Güncelleme: 30.09.2020 10:06

İstanbul'da bir rezidansın 8. katından çıplak şekilde düşerek hayatını kaybeden kadının ölümündeki şüphe araştırılıyor. Kadının düştüğü ofisin sahibi gözaltına alınıp serbest bırakılırken, camların dışarıya açılması sebebiyle o açıdan birisinin atlamasının zor olduğu belirtildi.

İstanbul Ataşehir Belediyesi çalışanı Şeyda Yılmaz (46), önceki hafta 20 katlı rezidansın 8.katından çıplak bir şekilde düşmüş halde bulundu. Hayatını kaybeden kadının düştüğü ofis ise M.A.D'ya ait. Şahıs, gözaltına alınıp serbest bırakılırken; olayın cinayet mi intihar mı olduğu üzerinde duruluyor. Rezidansın o katındaki camların dışarıya doğru açılması ise yaşamını yitiren kadının kendisini atmasının zor olduğunu ortaya koyuyor.

DÜŞTÜĞÜNDE ÇIPLAKTI

Ankara'da üniversiteli Şule Çet cinayetine benzer bir olay İstanbul'da yaşandı. 10 yıla yakın bir süredir Ataşehir Belediyesi'nde çalışan Şeyda Yılmaz geçen 17 Eylül akşamı, belediye binasının yakınındaki bir rezidansa gitti. Yılmaz'ın gittiği ofis, nargile kafe ve magazin sitesi bulunan M.A.D'ye aitti. Yılmaz'ın cesedi ise, aynı akşam 23.30 sıralarında rezidansın toprak zemininde bulundu. Üzerinde herhangi bir giysi bulunmayan Yılmaz'ın olay yerinde can verdiği öğrenildi.

Bir kadın daha şüpheli şekilde can verdi! 8. kattan düşen Şeyda'nın ölümündeki detaylar cinayeti işaret ediyor

"İNTİHAR EDECEK BİRİ DEĞİLDİ"

Yılmaz 18 Eylül günü defnedilirken olayla ilgili gözaltına alınan ofis sahibi M.A.D. ise bir gün sonra adli kontrolle serbest kaldı. Yılmaz'ın yakınları olayın "cinayet" olduğu iddiasında. Yılmaz ile çocukluk arkadaşı olduklarını söyleyen T.T. "Şeyda intihar edecek biri değildi. Oğlu bu yıl fen lisesine girdi. Eşi ile sorunlu bir evliliği oldu ve ayrıldılar. Belediyeden önce özel bir şirkette yönetici olarak çalıştı. Kendi başına ayakları üzerinde durabilen, çocuğunu okutan bir kadındı. Kesinlikle intihar olduğunu düşünmüyorum. Cinayet olduğu açık" dedi.

Bir kadın daha şüpheli şekilde can verdi! 8. kattan düşen Şeyda'nın ölümündeki detaylar cinayeti işaret ediyor

ŞÜPHELİ, OFİS YÖNETİMİ TARAFINDAN UYARILMIŞ

Şeyda Yılmaz'ın ölümü ile ilgili gözaltına alınan M.A.D'nin olayın yaşandığı rezidansa geçen mart ayında taşındığı öğrenildi. Rezidansta yaşayan başka kişilerin bir süre önce M.A.D. ile ilgili yönetimi uyardıkları bildirildi. Yönetime gönderilen e-posta mesajında M.A.D'nin çevreye rahatsızlık verdiği, gerekli önlemin alınmasının talep edildiği öğrenildi. M.A.D.'nin sosyal medya hesaplarında ise elinde silahlı çok sayıda fotoğrafı bulunuyor.

DIŞA DOĞRU AÇILAN PENCEREDEN ATLAMASI ÇOK ZOR

Şeyda Yılmaz'ın hayatını kaybettiği rezidans 20 kattan oluşan 480 daireli bir rezidans. Büyük bir kısmı iş yeri olarak kullanılan ofislerin olduğu rezidans Ataşehir Belediyesi'ne 500 metre mesafede. Yılmaz'ın 17 Eylül akşamı bulunduğu ofis ise rezidansın 8'inci katında bulunuyor. Anılan kattaki pencere de dışa doğru açılıyor. Yaklaşık 30-35 santim açılabilen camdan bir kişinin aşağı atlamasının ise güç olduğu değerlendiriliyor.

ŞULE ÇET'İ HATIRLATTI

23 yaşındaki Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı bölümü 2'nci sınıf öğrencisiydi. Eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için Çağatay Aksu'nun da ortak olduğu iş yerinde yarı zamanlı çalışmaya başladı. İş yerine sonradan ortak olan kişi, Çet'in işine son verdi. Aynı zamanda asistanlığını da yaptığı Çağatay Aksu ise Çet'i arayarak, "Yeni ortağımızla konuşuruz, yeniden işe dönersin, ofiste buluşup, konuşuruz" diyerek 28 Mayıs tarihine randevu verdi. Çağatay Aksu ile Şule Çet, o gün Çankaya'daki bir plazanın 20'nci katındaki ofiste buluştu. Sabah saat 04.00 sıralarında ise Çet, 20'nci kattan düşerek öldü. Şule Çet'in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği sorularının ardından, Şule Çet'in tecavüz edilerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Çağatay Aksu müebbet ve 12 yıl 6 ay hapis, Berk Akand ise 18 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Bir kadın daha şüpheli şekilde can verdi! 8. kattan düşen Şeyda'nın ölümündeki detaylar cinayete işaret ediyor
Haber Yorumları (5)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: Müslümanlık nerde! Bizden geçmiş insanlık bile. . . Adem aldatmaksa maksad, aldanan yok, nafile!Kaç hakiki müslüman gördümse, hep makberdedir;Müslümanlık, bilmem amma, galiba göklerdedir;
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EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAMANİR: Yahu benim bildiğim GARI evinde oturur. O saatte 23. 30 da o GARININ orada ne işi vardı?Elin oğlu işte bu kadar''ZALİM''Şimdi ne olacak giden CAN geri gelir mi?O adamıda ASSAK yine geri gelmez. Onun için evini GARISI olacaksın. ''ALLAH CC. dayan saye sarıl. Hikmete RAM ol. Yol budur bilmiyorum başka çıkar yol. Beraber ağlamazsın, sonra, kör dersin, sağır dersin. Bu hissizlikten insanlık hem iğrensin, hem ürpersin!Ne ibret, yok mu, bir bilsen kızarmak bilmeyen çehren?Bırak tahsili, evladım, sen ilkin bir
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MURAT: kadınlar işte böyle kıroları buluyor
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