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"Bir Hareketine Bakar Hayat" bilgilendirmesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kilis Valisi Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yaptı.

KİLİS (İHA) - Kilis Valisi Recep Soytürk, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında bilgilendirme yaptı.

Vali Recep Soytürk, İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit ile bildikte 7 Aralık Üniversitesi önünde İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliğine dikkat çekmek için başlatılan "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi kapsamında araçların sürücüleri ve araç içerisinde bulunan yolculara, emniyet kemeri kullanımının önemini hatırlatarak, promosyon dağıtımı yaptı. Bazı sürücüler Vali Recep Soytük'ü görünce şaşırdıkları gözlendi. Uygulamanın Kilis ve ilçelerinde devam edeceği bildirildi. - KİLİS

Bir Hareketine Bakar Hayat bilgilendirmesi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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