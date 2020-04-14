Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: "Kurallara uyun'
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Abdullah Çatlı, Adıyaman, 3. Sayfa

Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: "Kurallara uyun'

Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: "Kurallara uyun' Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan 51 yaşındaki Abdullah Çatlı, 1 haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu.

14.04.2020 11:30 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:32
Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: 'Kurallara uyun'

Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: "Kurallara uyun'

ADIYAMAN - Adıyaman'da korona virüs testi pozitif çıkan 51 yaşındaki Abdullah Çatlı, 1 haftalık tedavisinin ardından alkışlar eşliğinde taburcu oldu. Taburcu edilen Çatlı, 'Kurallara uyun' çağrısında bulundu.

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 51 yaşındaki hasta korona virüsünü yenerek taburcu oldu. 51 yaşındaki Abdullah Çatlı, yüksek ateş şikayetiyle Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada korona virüs testi pozitif çıkan Çatlı, burada 7 günlük tedavi sürecinin ardından hastalığı yenmeyi başardı. Çatlı, doktorların son kontrolünün ardından taburcu edildi.

Sağlık personelinin alkışları arasında taburcu edilen Abdullah Çatlı, "Cenabı Allah devletimize zeval, ziyan vermesin. Cenabı Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim sağlık görevlilerinden razı olsun. Herşey için teşekkür ediyorum. Bu kötü günlerimizde yanımızda oldunuz. Allah sağlık sıhhat versin bütün müminlere. Hep birlikte el ele verip, başaracağız inşallah. Kurallara uyalım arkadaşlar, kurallara uyalım, kalın sağlıcakla" dedi.

Taburcu olan hastalardan dolayı oldukça gururlandıklarını söyleyen sağlık görevlisi ise "Yaklaşık olarak 1 aydır korona pandemisinde dolayı ailemizden uzakta yaşamak zorunda kalıyoruz. Bütün bu zorluklara rağmen, bütün bu olumsuzluklara rağmen verdiğimiz emeğin karşılığı olarak taburcu olan hastalarımızın yüzünde olan tebessümü gördükçe dört bir yanımızı muhteşem bir duygu kavrıyor" diye konuştu.

Bir haftada korona virüsü yenen 51 yaşındaki Çatlı: 'Kurallara uyun'

Kaynak: İHA

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