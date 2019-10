Bir günlüğüne BŞEÜ Rektörü oldu

17.10.2019 13:00

Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Can Turan sabah okuldan makam aracıyla alınarak, bir günlüğüne Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlük koltuğuna oturdu.



Bilecik Valiliğince başlatılan bir proje kapsamında, Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi 12'inci sınıf öğrencisi Hüseyin Can Turan, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörlük koltuğuna oturdu. Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş ile bir gün geçiren ve üniversitenin işleyişine ilişkin tecrübe edinen Hüseyin Can, çok özel bir günü deneyimleme fırsatı buldu. Sabah saatlerinde makam aracıyla okulundan alınan Stajyer Rektör Hüseyin Can Turan'ı rektörlük girişinde görevli personel tarafından karşılandı. Rektör Taş ile makam odasında bir araya gelen Hüseyin Can, Rektör Taş'ın üniversitenin genel işleyişi ve üniversitenin yürüttüğü çalışmalar hakkında yaptığı bilgilendirildi. Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nurgül Özbay, Prof. Dr. Harun Mindivan, Prof. Dr. Hanife Mut ve Üniversite Genel Sekreteri Alper Yıldırım ile de tanışan Stajyer Rektör Hüseyin Can Turan, Senato Toplantısına da katıldı. Rektör Taş ile kampüsü gezen stajyer rektör, üniversite yemekhanesinde öğrencilerle birlikte yemek yedi ve okul takımları için sporcu seçmelerine katılan öğrencileri izledi.



Günün sonunda duyguları sorulan Stajyer Rektör Hüseyin Can Turan, kendisine bu deneyimi yaşama fırsatı sundukları için Vali Bilal Şentürk'e ve Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş'a teşekkür etti. Lise son sınıf öğrencisi olduğunu ve üniversite sınavına hazırlandığını söyleyen Hüseyin Can, beklediğinden de yoğun bir gün geçirdiğini, üniversitenin işleyişi hakkında fikir sahibi olduğunu ve yaşadığı bu günün gelecek hayatında kendisine yol gösterecek çok güzel bir deneyim olduğunu ifade etti.



Koltuğunu bir günlüğüne devreden Rektör Taş ise, Bilecik Valiliğince, öğrencilerin aidiyet duygusunun ve motivasyonlarının artırılması, kamu idaresi hakkında fikir sahibi olmalarını sağlamak ve meslek seçimi konusunda yol göstermek amacıyla gerçekleştirilen uygulamayı son derece anlamlı bulduğunu ifade etti. Hüseyin Can Turan'la birlikte geçirdikleri gün boyunca yönetimin her kademesinde işleyişi birlikte takip ettiklerini ve faydalı olduğunu düşündüğü bir gün geçirdiklerini belirten Rektör Taş, kendisine bundan sonraki hayatında başarılar diledi. - BİLECİK

Kaynak: İHA