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Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

Trafik kazalarının asgariye indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Malatya'da kurulan Yaşam Tüneli'nde bir günde, 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi.

MALATYA (İHA) - Trafik kazalarının asgariye indirilmesi, can ve mal kaybının önlenmesi amacıyla Malatya'da kurulan Yaşam Tüneli'nde bir günde, 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi.

Malatya Emniyet Müdürlüğü trafik görevlileri tarafından, Yaşam İçin Kısa Bir Mola Projesi kapsamında 2 No'lu uygulama noktasında bulunan Yaşam Tünelinde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi. Sürücü ve yolculara, trafik kuralları, emniyet kemeri, öncelik hayatın öncelik yayanın konularında görsel olarak bilgilendirme faaliyeti yapıldı. Ayrıca simülasyon aracıyla uygulamalı olarak kaza anı, sürüü ve yolculara yaşatıldı. - MALATYA

Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi

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Haber: Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi - Haberler
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