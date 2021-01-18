Bir geceliğine kim olmak isterdiniz? Ajda Aksu...

? Uzun yıllar sahne sanatçılığından sonra albümler yaptınız. Sahne sanatçılığı mı, albüm sanatçılığı mı?Sahne... Orada aldığın enerji bir başka.? Bir geceliğine, sahne tatminini en zirvede yaşayan bu isimlerden hangisi olmak isterdiniz: Ajda mı, Sezen mi?Ajda Aksu...

? Uzun yıllar sahne sanatçılığından sonra albümler yaptınız. Sahne sanatçılığı mı, albüm sanatçılığı mı?

Sahne... Orada aldığın enerji bir başka.

? Bir geceliğine, sahne tatminini en zirvede yaşayan bu isimlerden hangisi olmak isterdiniz: Ajda mı, Sezen mi?

Ajda Aksu...

? Hayatınızdaki iki önemli insandan hangisini kızdırmak daha eğlencelidir: Nükhet Duru mu, Murathan Mungan mı?

Her ikisini de kızdırmak istemem. Hele Murathan'ı. Zaten yıllardır görmüyorum. Kızgın herhalde bana.

? Popüler gece hayatı markaları yarattınız. My Pavyon mu, Piyasa mı?

İlk My Payvon olduğu için orası. Çok eğlenceliydi. My Piyasa'da o kadar eğlenmiyordum, daha çok geriliyordum.

? Sahnedeyken hangisine tahammül daha zordur? Taşkınca eğlenene mi, depresife mi?

Bence depresif olana. Çünkü o eğlenemez, niye geldim diye size bakar, sizin de modunuzu düşürür.

? Sofrada hangisine tahammül daha zordur? Obura mı, gevezeye mi?

İkisine de tahammül edemem.

? Asla hatırlamadığınız biri size çok samimi davranıyor... Yekten hatırlamadığınızı mı söylersiniz, dolambaçlı sorularla kim olduğunu mu anlamaya çalışırsınız?

Karşımdaki kişiye bağlı. Eğer kırılacak, üzülecek gibi bir durum hissediyorsam dolambaçlı sorularla durumu kurtarmaya çalışırım. Öyle bir durum yoksa hemen "Pardon kimdiniz?" diye sorarım.

KADİR İNANIR

SİNİRLİ, KOMŞU OLMAK İSTEMEZDİM

? Ayaklarınıza kara sular inmiş. İyi bir roman mı, iyi bir film mi?

İkisini de almaz kafam o sırada yorgunluktan. Ben buna en iyisi "iyi bir uyku" diyeyim.

? Evdeki halinizi hangi üçlü daha iyi tanımlar: Telefon-mesaj-sosyal medya mı, pijama-terlik-televizyon mu?

Pijama-terlik-televizyon artı sosyal medya.

? Tarih mi, coğrafya mı?

Tarih. Tarihi kişiliklere çok meraklıyım, bazen kendimi onlardan biri gibi hayal ediyorum.

? Zaman makinesi icat ettiniz, nereye gidersiniz: Geçmişe mi, geleceğe mi?

Önce bir geçmişe gider, orada bazılarına verilecek bir-iki cevap var, onları verirdim. Sonra arkama bakmadan ileriye.

? Hangisi daha çok çekti? Külkedisi mi, Pamuk Prenses mi?

Yok be ikisi de çekmedi. Ne çektiler ki? İkisi de prenses zaten. Şimdi yaşasalar da görseler hayat nasıl çekiliyor.

? Tek başınıza ağlamak mı, birinin omzunda ağlamak mı?

Tek başıma ağlamayı tercih ederim ya. Vazgeçtim, birinin omzunda ağlamak... Yok yok, tek başına. Birinin yanında utanıyorum sanki.

? Hatır için çiğ tavuk... Yenir mi, yenmez mi?

Yenir, tabii yenir. Çok kıymet verdiğin biriyse yersin.

? Hangisiyle komşu olmak isterdiniz: Tarık Akan mı, Kadir İnanır mı?

Kadir İnanır çok sinirli, onu biliyorum, onunla istemezdim. Rahmetliyle tanışmamıştık ama cevabım Tarık Akan.

? Türkan Şoray mı, Filiz Akın mı?

Çok değişir ya bu. Türkan Hanım'ı da, Filiz Hanım'ı da o yoncanın dört yaprağını da ayrı ayrı severiz.

Amca kalk kalk, döşek mi burası?

? Vapur mu, tren mi?

İkisi de. Benim için çok nostaljik.

? Omzunuzda uyuyan bir amca var... İnce ince ittirir misiniz, hostese mi şikayet edersiniz?

"Amca kalk kalk, döşek mi burası" derim.

? Deniz-kum-güneş mi, orman-ağaç-temiz hava mı?

Börtü böcek çok mutlu etmez beni. Deniz-kum-güneşte kendimi daha rahat hissediyorum.

? En iyi tekne kiminkidir? Kendinizinki mi, arkadaşınızınki mi?

Evet, öyle "En iyi tekne arkadaşının teknesidir" derler ama yalan. Arkadaşınızınkine her zaman gidemiyorsunuz. "Bugün işim var" deyince kalıyorsun kaldığın yerde. Nasip olsa da kendi teknem olsa. Ama o kadar param yok.

? Patronun karısının yaptığı yemeği hiç beğenmediniz. Tabakta bırakmak mı, çaktırmadan köpeğe vermek mi?

Direkt yüzüne söylerim çok kötü olmuş diye. Ne yani?

? Birinden vazgeçmek zorunda kalsaydınız... Kırmızı et mi, deniz mahsulleri mi?

Deniz mahsulünün üstünü çizerim, kırmızı etten vazgeçemem.

? Mantı mı, iskender mi?

Mantı. Yanında ekmekle.

ÖZEL MESELELER...

Güzel olduğun zaman bütün kapılar açılır

? Sizce hangisi daha avantajlı: Zengin ve çirkin doğmak mı, fakir ve güzel doğmak mı?

Bence fakir ve güzel doğmak, sonra zenginleşirsin. (Gülüyor) Güzel olduğun zaman bütün kapılar açılır.

? Hangisi daha kötü senaryo: Kimselere aşık olamamak mı, her aşkınızın kötü bitmesi mi?

Kimselere aşık olmamak daha kötü herhalde. İsterse kötü bitsin ama yeter ki aşık olayım.

? Yılın hangi dönemi daha romantik? İlkbahar-yaz mı, sonbahar-kış mı?

Sonbahar. Sarı sarı yapraklar düşünce kendimi daha romantik hissederim. Herhalde Kova olduğum için.

? Aşkın karşıtı: Nefret mi, kayıtsızlık mı?

Bitince nefret ediyorsun ya, aşkın karşıtı nefret tabii ki. (Gülüyor)

ZEKİ İNSANIN GÜNLÜĞÜ...

Metroyu çok seviyorum

? Bir şeyi gece planlamak mı, sabah planlamak mı?

Gece planlamak. Gece kuşuyum. Kafam daha iyi çalışıyor.

? İstanbul'un... Anadolu Yakası mı, Avrupa Yakası mı?

Bana kalsa Adalar. İnşallah orada da otururum.

? Bisiklet mi, otomobil mi?

Metro! Gerçekten. Çok seviyorum metro kullanmayı.

? İlkinde 224 bin, ikincisinde 87 bin takipçiniz var. Twitter mı, Instagram mı?

Evet, bunlar organik takipçi. Ama ben daha çok Twitter'cıyım. Orada kendimi daha rahat ifade ettiğime inanıyorum.

HİÇ DÜŞÜNMEDEN HIZLI HIZLI...

? Hangi üçlü sizinki: Rakı-balık-Ayvalık mı, kebap-şalgam-Adana mı?

Ayvalık.

? Evinize yatılı misafir geldi, horlamasından uyunmuyor. Uyandırır mısınız, uykusuz mu kalırsınız?

Uyandırırım.

? Madonna mı, Jennifer Lopez mi?

Çatlak Madonna.

? Hangi Demet'e daha içten gülersiniz: Akbağ mı, Evgar mı?

Akbağ.

? Gündoğumu mu, günbatımı mı?

Günbatımı.

Kaynak: Hürriyet