Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu - Haberler
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Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Haberler.com, Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Ukrayna'da Rusya ile sorunların yaşandığı Donbas bölgesinde görev yapan ve bir gecede 3 Rus'u öldürmesiyle bilinen 42 yaşındaki Olena Bilozerska, olası bir savaş durumunda aynısını gözünü kırpmadan yapacağını belirtti. Bilozerska ayrıca Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu.

Rusya ve Ukrayna'nın savaşın eşiğine geldiği Donbas bölgesindeki gerginlik devam ediyor. Türkiye gibi arabulucu ülkelerin gerginliği düşük seviyelerde tutmaya çalıştığı bölgedeki bir savaşın sürpriz olmayacağı değerlendirmeleri yapılıyor.

"ÜLKEMİ KORUMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Donbas bölgesinde keskin nişancı olarak görev yapan ve Ruslarla girilen çatışmalarda gösterdiği başarılarla tanınan Ukraynalı kadın keskin nişancı Olena Bilozerska, bugüne kadar ülkesini korumak için eline silah almaktan kormadığını, aynısını yine yapacağını dile getirdi.

PUTİN'E MEYDAN OKUDU

Kriz bölgesinde tek gecede 3 Rus askerini öldürmesiyle tanınan ve ismi 'Ölümcül kadın'a çıkan Olena Bilozerska, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de meydan okudu. Bilozerska, Putin'in işgal emri vermesi durumunda gözünü kırpmadan tüm Rus askerlerini tek tek indireceğini söyledi.

Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Bir gecede 3 Rus'u öldüren Ukrayna'nın en ünlü kadın nişancısı, Putin'e meydan okudu

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Savaş, Rusya, Dünya, Haber

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Yorumlar (2)

Alaaddin Üstün:

Ayrıca haberin konusu olan keskin nişancı, Rus başkanına meydan okumakla öleceğini kimse söylemedi mi kimse uyarmadı mı? cahil olmayın.

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Alaaddin Üstün:

Yapmayın, siz kardeşsiniz Avrupa ve Amerika sizi birbirinize düşürüp sömürü alanlarını genişletmek adına sizi birbirinizle savaştırarak zayıflatma çabası içerisinde. Siz Sovyetlersiniz siz kardeşsiniz yapmayın.

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