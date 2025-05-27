İzleyicilere Pamukkale'nin etkileyici atmosferinde aşk, dram ve entrika dolu bir dünyanın kapılarını aralayan Bir Gece Masalı, Salı akşamı atv'de izleyicilerle buluşuyor. Peki, Bir Gece Masalı 35. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bir Gece Masalı 35. bölüm fragmanı izleme link var mı?

BİR GECE MASALI OYUNCULARI KİM?

Burak Deniz, Su Burcu Yazgı Coşkun'un başrolünde yer aldığı dizinin kadrosunda; Gürkan Uygun, Mesut Akusta, Rüçhan Çalışkur, Kenan Bal, Yıldız Kültür, Özlem Türkad, Eren Vurdem, İrem Altuğ, Kerem Aslanoğlu, Emel Çölgeçen, Ecem Çalhan, Nazan Diper, gibi çok başarılı isimler de yer alıyor. Bir Gece Masalı, komiser Mahir (Burak Deniz) ile Yörük kızı Canfeza'nın (Su Burcu Yazgı Coşkun) Pamukkale'nin büyülü atmosferinde başlayıp İstanbul'da Asaf Bey konağına uzanan imkansız aşklarını masalsı bir anlatımla ekrana taşıyacak.

Su Burcu Yazgı Coşkun : Canfeza Kilimci | Bir Yörük beyi olan Kürşat Kilimci'nin güzeller güzeli kızı.

Eren Vurdem: Selim Allame | Aslen Adanalı ancak İstanbul'da işlerini yürüten illegal bir adam. Canfeza'nın nişanlısı.

İrem Altuğ : Sevde Yılmaz | Sıla'nın halası. Yılmaz ailesinin küçük gelini.

Ecem Çalhan : Sıla Haroğlu | Urfa'nın Haroğlu aşiretinin kızı. Mahir'in kuzeni Kemal'in nişanlısı.

BİR GECE MASALI 35. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bir Gece Masalı 35. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. ATV platformlarından fragmanları takip edebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Canfeza Asaf'la ilgili öğrendiği gerçeğin altında ezilirken aldığı hamilelik haberiyle tüm dünyası değişir. Sırtındaki sır yüklerini atan ve Fatma'dan da kurtulan Afet ise evde yeni gelinlere yeniden terör estirmeye başlar. Ancak Mahir, Canfeza'yı ezmeye çalışan Afet'e en şok edici cevabı köşkü Canfeza'ya hediye ederek verir. Canına tak eden Ferman Efsane'ye gizli nikah kıymaya karar verir ve Mahir'in evinde bir bekarlığa veda partisi hazırlar. Ancak Ferman'ın ayarı kaçırarak eve çağırdığı dansçı kızları Canfeza'ların evde basması ortalığı karıştırır. Ancak bebeğinin heyecanını yaşayan Canfeza'yı şahit olmak zorunda kaldığı sır ölümle burun buruna getirir.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Afet'in son anda vicdanının sesini dinlemesi ve Canfeza'yı kurtarması herkese rahat bir nefes aldırır. Mahir eksik kalan her şeyi tamamlamak için nikah tazelemeye karar verir. Her şey en baştan olması gerektiği gibi olacaktır. Nikahta iki aileye bebek müjdesi verilirken Afet'in Sevde'nin ölümüne sebep olduğu videonun ortaya çıkmasıyla ortalık iyice karışır. Mahir'i kurtarmak için oğlunu vuran Kürşat, Mahir'in Asaf'ın büyük sırrını beklenmedik bir şekilde öğrenmesinin önüne geçemez. Bildikleri Canfeza ve bebeğini uçurumun kenarına getirirken Mahir'i zor bir kararla karşı karşıya getirir.