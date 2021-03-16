Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı
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Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı

16.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 16.03.2021 11:00

Adana'da 320 promil alkollü olan bir kişi, caddeden geçen otomobilin dikiz aynasına çarpınca hayatını kaybetti. Tabelaya çarptığını düşünüp yoluna devam eden kadın sürücü ise kısa sürede yakalanıp tutuklandı.

14 Mart'ta merkez ilçe Seyhan'a bağlı Ziyapaşa Mahallesi'nde iddiaya göre alkollü olan Mustafa Demir (49) Kasım Gülek Caddesi'nde refüjde beklerken, alkolün de etkisiyle bir anda dengesini kaybetti.

SEYİR HALİNDEKİ ARACIN AYNASINA ÇARPIP HAYATINI KAYBETTİ

Demir o esnada Pınar Ağır (25) yönetimindeki caddeden geçen aracın sol dikiz aynasına çarparak ağır yaralandı. Demir, refüje savrulup kanlar içinde yerde kaldı; Ağır da kazayı fark etmeyip yoluna devam etti. Mustafa Demir, olay yerine çağrılan ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Demir, kurtarılamadı. Demir'in hayatını kaybetmesinin ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle sürücüyü bulmak için ortak çalışma başlattı.

GERÇEK, KAMERA KAYITLARINDA ORTAYA ÇIKTI

Çalışma sırasında polis, olay yerinde beyaz renkteki kırık bir dikiz aynası parçası buldu. Polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelediğinde kaza anını gösteren kamera bulamasa da kazadan hemen sonra beyaz renkli bir otomobilin geçtiğini fark edip plakasını belirledi. Polis plakadan yola çıktığında sürücünün Pınar Ağır isimli bir kadın olduğunu belirledi. Tıbbi araç satışı yapan Ağır'ı polis evinde gözaltına aldı.

BİRİNİ ÖLDÜRDÜĞÜNÜ POLİSTEN ÖĞRENDİ

Emniyete getirilerek sorguya alınan Ağır'ın, ifadesinde "Aracımla yasal hız sınırında caddede seyir halindeydim. Aracın sol kısmından 'pat' diye bir ses geldi. Sol tarafıma baktığımda bir şey göremedim. Ancak dikiz aynamın yerinde olmadığını fark ettim. Bunun üzerine yol kenarındaki yön levhası ya da tabelaya çarptığımı düşündüm ve durmayıp yola devam ettim. Bir canlıya çarptığımı düşünmedim. Böyle bir şey olsaydı kesinlikle durup, yardım ederdim" dediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Ayrıca Ağır'ın, "Bir insana çarptığımı, sabah polis evime geldiğinde öğrendim. Eğer olay anında bunu fark etmiş olsaydım, mutlaka durup yardım ederdim" dediği bilgisine ulaşıldı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ağır, tutuklandı.

ÖLEN ADAM 320 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Burada Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan Mustafa Demir'in, alınan kan örneğinde 320 promil alkollü çıktığı öğrenildi. Öte yandan, kazaya tanıklık eden ve bölgede bir tekel büfesi işleten 34 yaşındaki Ali Elçin, "Şahsı tanıyoruz sürekli alkol alan biri. Refüjde beklerken dengesini kaybedip yola düştü. Bu sırada da geçen otomobilin dikiz aynası çarptı. Tekrar refüje düştü. Sürücü bir insana çarptığını fark etmeyip yoluna devam etti. Biz de vatandaşa yardım edip ambulans çağırdık. Hastaneye kaldırıldı ancak ölmüş" dedi.

Bir garip olay! Seyir halindeki aracın dikiz aynasına çarpan alkollü vatandaş öldü, sürücü tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
OBJEKTİF: bu nasil yaya gecidi ya hangi akilli bunu dusunmus, arabalar formula bi pisti gibi hiz kesmeden geciyorlar, insan yola hiz kesici onlem alir, ayna vurma durumuda bana inandirici gelmedi.
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KAYSERİ KAYSERİ: Olay nasıl oldu diyor muhabir kadın ise travma yaşıyor ama muhabir çay kahve ismarlamadan nasıl konuşsun kizcagiz bence kızı hemen bıraksınlar çekmiş kafayı bela olmuş adam
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VARTOLU CEMİL YEŞİL: sol ayna diye biliyorum sol yada sağ ayna aracın dışında dikiz aynası aracın içinde diye biliyorum
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