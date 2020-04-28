Bir firmadan Mersin'deki sağlık çalışanlarına 5 bin maske
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Bir firmadan Mersin'deki sağlık çalışanlarına 5 bin maske

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin önde gelen bir firmasının Mersin Temsilciliği, korona virüs salgınına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla sağlık çalışanları için hazırlattığı 5 bin cerrahi maske ve 50 siperlikli maskeyi Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Bir firmadan Mersin'deki sağlık çalışanlarına 5 bin maske
28.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 28.04.2020 13:49

MERSİN (İHA) – Türkiye'nin önde gelen bir firmasının Mersin Temsilciliği, korona virüs salgınına karşı verilen mücadeleye destek olmak amacıyla sağlık çalışanları için hazırlattığı 5 bin cerrahi maske ve 50 siperlikli maskeyi Mersin İl Sağlık Müdürlüğüne teslim etti.

Firmanın Mersin Temsilcisi Sabri Oltan, İl Sağlık Müdürü Dr. Sinan Bahçacı'yı ziyaret ederek, maskeleri teslim etti. Ziyarette konuşan Oltan, dünyanın ve Türkiye'nin içinde bulunduğu bu zor dönemde ön saflarda mücadele eden sağlık çalışanlara destek olmayı amaçladıklarını söyledi. Oltan, "Genel Müdürümüzün talimatı ile Mersin'de görev yapan sağlık çalışanlarının kullanımı için hazırlattığımız maskelerin ilk partisini bu gün teslim ettik. İçinden geçtiğimiz zorlu süreçte millet olarak bir ve beraber olmanın gururunu yaşıyoruz. Sağlık çalışanlarımızın özverili ve gayretli çalışmaları ile bu süreci en kısa sürede atlatacağımıza olan inancımız tam. Bu süreçte firma olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya hazırız" dedi.

İl Sağlık Müdürü Bahçacı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, bu süreçte sağlık çalışanlarına yönelik teveccühün arttığını, bu tür girişimlerin kendilerini ziyadesi ile mutlu ettiğini dile getirdi. Bahçacı, "Covid-19 süreci, bir kez daha milletimizin köklerinde bulunan yardımlaşma ve dayanışma ruhunu ortaya çıkardı. Bu zor zamanlarda gerek firmalarımız gerekse sivil toplum kuruluşlarımız daima yanımızda oldular. Her ne kadar koruyucu ekipman açısından bir sıkıntımız olmasa da stoklarımızı güçlü tutmak adına bu tür destekleri önemsiyoruz. Kendilerine nazik düşünceleri ve destekleri için sağlık camiası adını teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Ziyaretin sonunda firma Genel Müdürü Erhan Turan'ın sağlık çalışanlarına yönelik hazırladığı destek mektubu, Sabri Oltan tarafından İl Sağlık Müdürü Bahçacı'ya teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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