Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile "Hayat Güzeldir"
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Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile "Hayat Güzeldir"

'Normal' olanın ötesinde: Hayat güzeldirMüfit Can Saçıntı, her parmağında bir marifet isimlerden. Oyuncu, senarist ve aynı zamanda yönetmen. Uzun yıllar televizyonlara iş yaptıktan sonra "Mandıra Filozofu" ile ilk filmini yönetti, ardından "Yaşamak Güzel Şey" geldi.

15.09.2020 08:43 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:47

'Normal' olanın ötesinde: Hayat güzeldir

Müfit Can Saçıntı, her parmağında bir marifet isimlerden. Oyuncu, senarist ve aynı zamanda yönetmen. Uzun yıllar televizyonlara iş yaptıktan sonra "Mandıra Filozofu" ile ilk filmini yönetti, ardından "Yaşamak Güzel Şey" geldi. İki yıl önce ise "Babamın Ceketi" ile çıktı izleyicinin karşısına. Saçıntı ile Roberto Benigni'nin yazıp, yönetip oynadığı "Hayat Güzeldir" (La vita è bella) filmin konuştuk.

Bir Film Bir Konuk... Müfit Can Saçıntı ile 'Hayat Güzeldir'

Kaynak: DailyMotion.com

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