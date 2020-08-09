Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı
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Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı

Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı Anlattığı fıkra o kadar beğenildiki film çekiyor Bursa'da bir ilaç mümessilinin arkadaş ortamında anlatığı fıkra o kadar beğenildi ki, hayatını değiştirdi.

09.08.2020 09:47 | Son Güncelleme: 09.08.2020 09:55

Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı

Anlattığı fıkra o kadar beğenildiki film çekiyor

BURSA - Bursa'da bir ilaç mümessilinin arkadaş ortamında anlatığı fıkra o kadar beğenildi ki, hayatını değiştirdi.

Uzun yıllar ilaç mümessilliği yapan Burak Bozdağ, aynı zamanda arkadaş ortamlarında başından geçen hikayeleri anlatarak onları neşelendiriyordu. Burak Bozdağ, Yıldırım ilçesinde bir bağ evinde, 2019 Eylül ayında mümessillik yaparken morgda şahit olduğu bir hadiseyi anlattı. Hikayeyi anlatırken bir arkadaşı onu cep telefonuyla kayda aldı. Daha sonra arkadaşı bu videoyu sosyal paylaşım sitesinde paylaştı. Video o kadar beğenildi ki, 10 ay zarfında 100 milyon izlenmeye ulaştı.

Videodan sonra Burak Bozdağ'ın hayatı değişti. Türkiye'nin farklı vilayetlerinden, "Bizim burada da fıkra anlat" teklifleri gelmeye başladı. Bozdağ, 8 ayda toplam 20 vilayete fıkra anlatmaya gitti. Bozdağ, çok beğenilen hikayesine film çekmeye karar verdi. Yakında çekimlere başlanacak filminin kadrosunda Burcu Binici, Ayhan Taş, Meral Konrat, Dila Danışman, Selahattin Taşdöğen, Recep Cinisli, Ferdi Atuner, Sinan Bengier gibi oyuncular da yer alıyor. Film kış aylarında vizyonda olacak.

Anlattığı fıkra mümessilin hayatını değiştirdi

Hayatının anlatığı bir hikayeyle değiştiğini ifade eden Burak Bozdağ, "Ben 7 yıl ilaç mümessilliği yaptım. Bu mesleği yaparken başımdan geçen hikayeleri arkadaş ortamında anlatıyordum. Yine 2019 yılı Eylül ayında bir arkadaş ortamında ilaç mümessilliği yaparken başımdan geçen hikayeyi anlattım. Ben hikayeyi anlatırken bir arkadaşım beni cep telefonuyla videoya almış, sonra bu videoyu sosyal paylaşım sitesinde paylaşmış. Video o kadar beğenildi 100 milyonluk izlenmeye ulaştı. Video sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da Türklerin yoğun yaşadığı ülkelerde de çok fazla izlenme oranlarına ulaştı. Hayatım 10 ayda tamamen değişti. Türkiye'nin bir çok vilayetinden davet alıyorum. Bizim buraya da gelip hikaye anlat diyorlar. Bu zamana kadar 20 vilayete hikaye anlatmaya gittim. Sonra film çekmeye karar verdik. Bu ay içinde çekimlere başlıyoruz" dedi.

Bir fıkra anlattı, 100 milyon izlenmeye ulaştı

Kaynak: İHA

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