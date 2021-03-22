"Bir Fidan Bin Can" Projesi başladı
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"Bir Fidan Bin Can" Projesi başladı

22.03.2021 15:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 16:00

Sarıkaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Bir Fidan Bin Can" projesi etkinliği düzenlendi.

Sarıkaya Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde "Bir Fidan Bin Can" projesi etkinliği düzenlendi.

Düzenlenen etkinliğe Kaymakam Selami Işık, Karayakup Belediye Başkanı Ahmet Dursel Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Arkan, Milli Eğitim Şube Müdürü Haluk Timur, okul idarecileri, öğrenci, muhtar ve veliler katıldı.

Proje kapsamında Sarıkaya Kaymakamı Selami Işık yaptığı açıklamada, " İlçenin ceviz meyvesi ile meşhur olan Hisarbey, Kargalık ve Karaelli köylerinden tedarik edilen ceviz tohumlarının hazırlanması ile öncü okul Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumunda, proje ekibi tarafından 500 adet ceviz tohumunun fidan poşetlerine dikimini gerçekleştirdik. Karayakup Kınalı Hasan İlköğretim Kurumu Organik tarım atölyesinde fidan poşetlerine dikilen ceviz tohumları önümüzdeki aylarda fidan haline gelince Kaymakamlığımız ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından belirlenen alanlara dikimlerini gerçekleşeceğiz" diye konuştu. - YOZGAT

'Bir Fidan Bin Can' Projesi başladı
'Bir Fidan Bin Can' Projesi başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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