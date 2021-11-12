"Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan" Belgeselinin İlk Gösterimi İTÜ'de Gerçekleşti İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Mustafa İnan'ın anısına hazırlanan "Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan" adlı belgeselin ilk gösterimi 11 Kasım 2021 Perşembe günü saat 19. 00'da Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde gerçekleşti

Prof. Dr. Mustafa İnan'ın doğumunun 110. yıldönümü anısına gerçekleştirilen ve Youtube kanalından da canlı olarak yayınlanan belgesel gösterimine İnan'ın ailesi, iş ve akademi dünyasından önemli isimlerle birlikte İTÜ'lü öğrenciler de katıldı. "Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan" belgeselinin yönetmenliğini Zafer Çelik, yapımcılığını ise Kara Film üstlendi.

Film gösterim programı, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı öğretim görevlilerimiz Kemal Akdoğan (şan) ve Alper Rumelioğlu'nun (piyano) arya dinletisiyle başladı. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu'nun açılış konuşmasıyla devam eden gecede Prof. Dr. İnan'ın oğlu Hüseyin İnan da babasının anısına bir konuşma yaptı.

Prof. Dr. Satoğlu, açılış konuşmasında Mustafa İnan'ın İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 1940'larda başlayıp, 1967'deki vefatına kadar yaptığı bilimsel çalışmaları, yetiştirdiği öğrencileri ve İTÜ'nün bir "okul"dan "akademi"ye dönüşmesindeki büyük katkılarına değindi. Satoğlu konuşmasını şöyle sürdürdü: "Prof. Dr. Mustafa İnan'ın, okuldaki akademik hayatı boyunca, İnşaat Fakültesi'nin yanı sıra, Makina, Maden ve Elektrik gibi farklı fakültelerden çok sayıda öğrencisi oldu. Öğrencilerine sadece teknik konularda ders anlatmakla yetinmedi; onlara aynı zamanda düşünmeyi, problem çözmeyi, eldeki veriyi nasıl kullanmak gerektiğini de öğretti. Bu bakımdan, kendine has bir ekol ortaya koydu…"

Satoğlu, belgeselden elde edilecek telif gelirinin Mustafa İnan Bursu'na aktarılması hedeflendiğine vurgu yaparak, "İTÜ Ekolü'nü geleceğe taşımak adına elimizden gelen gayreti göstermeye çabalıyoruz, " dedi.

Babasının anısına konuşma yapan Hüseyin İnan ise şu sözleri dile getirdi: "Onu bugün ömrünü vakfettiği İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında hazırlanan bir belgesel gösterimiyle anmış olmak bizi çok duygulandırıyor. Mustafa İnan, vefatının üzerinden bunca yıl geçmesine rağmen her geçen gün daha fazla anımsanıyor. Biz, İnan Ailesi olarak, bu güzel etkinliğin düzenlenmesine olanak sağlayan Sayın Rektör Prof. Dr. İsmail Koyuncu'ya, belgeselin yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlenen Sayın Zafer Çelik'e ve bu organizasyonu başarılı bir şekilde planlayan İTÜ İletişim Direktörlüğü'ne ailemiz adına teşekkür ediyoruz. "

Yapılan konuşmaların ardından Prof. Dr. Şule Itır Satoğlu, Hüseyin İnan'a ve Zafer Çelik'e hediye takdiminde bulundu. Eşzamanlı olarak YouTube kanalımızda da yayınlanan "Bir Ekol Yaratmak: Mustafa İnan" belgeselini izleyen İTÜ'lüler duygu dolu anlar yaşadılar.

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Prof. Dr. Mustafa İnan

Mustafa İnan, 1911 tarihinde ilk ve ortaokulu bitirdiği Adana'da dünyaya geldi. Ortaokul son sınıfta parasız yatılı sınavını kazanarak Adana'da yatılı okudu ve bu okulu birincilikle bitirdi. Ardından Mühendislik Mektebi'ni birinci olarak bitiren Mustafa İnan, doktorasını İsviçre'deki Zürih Üniversitesi'nde Eidgenössiche Technische Hochschule'de (ETH) yapıp, orada kalması için yapılan teklifi kabul etmeyip Türkiye'ye geri döndü. Mustafa İnan, doktorası sırasında ilgilenmeye başladığı foto-elastisite konusunda araştırma yapmış ilk Türk bilim insanıdır.

Doktorası bittikten sonra yurda dönen Mustafa İnan, 1941'de Yüksek Mühendis Mektebi'nde (İTÜ) Teknik Mekanik ve Mukavemet Muallim Muavinliği'ne atandı. 1954-1957 yılları arasında İTÜ İnşaat Fakültesi Dekanlığı yaptı. 1957-1959 yılları arasında da İTÜ'de rektörlük görevinde bulundu. Vefatından dört sene sonra TÜBİTAK Bilim Kurulu, Mustafa İnan'a 1971 Hizmet Ödülü verilmesini kararlaştırdı. İTÜ Merkez Kütüphanesine adı verilen Prof. Dr. Mustafa İnan hakkında detaylı bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

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