Bir depo benzine ödediği ücrete isyan eden Gökhan Özoğuz'a Şahan Gökbakar'dan destek gecikmedi
Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, akaryakıt zamlarından sonra aracının deposunu 915 liraya doldurunca isyan bayrağını açtı. Bu tepkiye ünlü komedyen Şahan Gökbakar'dan dikkat çeken bir destek geldi. Hülya Avşar'a da gönderme yapan Şahan, "Ne yapalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık. Yapacak bir şey yok Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır" dedi.
Athena Grubu'nun solisti Gökhan Özoğuz, şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda dizisinde Dara rolünü canlandırıyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren şarkıcı, bu sefer de akaryakıta gelen zamlara tepki gösterdi.
Aracının deposunu dolduran şarkıcı, ödediği fiyatı görünce Twitter hesabından "Ben demin 915 TL'ye 1 depo motorin aldım. Bu memlekette artık 1000 TL'ye bir depo yakıt doluyor ve hala birileri çıkıp konuşabiliyor. Rezalet, rezalet, rezalet" dedi.
Gökhan Özoğuz'un bu paylaşımına yorum yapan ünlü komedyen Şahan Gökbakar, "Araba da ne içmiş kardeşim, maşallah. Ne yapalım artık, bizim çocukların akülü arabasına bineceğiz artık. Yapacak bir şey yok" dedi.
Hülya Avşar'ın "Gerekirse simit yiyeceğiz" açıklamasına da gönderme yapan Gökbakar, "Gökhan. İki de simit aldık mı yanımıza tamamdır. Bir de şu elektro gitarı bırakın, o da çok çekiyor" ifadelerini kullandı.
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