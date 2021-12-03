BİR DELİNİN HATIRA DEFTERİ MUZAFFER BEBEK İÇİN SAHNELENECEK

Bir Delinin Hatıra defteri adlı tiyatro oyunu, 9 aylık SMA TİP 1 ölümcül kas hastalığına yakalanan Muzaffer Emin Kiraz için Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek.

Eskişehir Tepebaşı'nda yaşayan Muzaffer Emin Kiraz'a, doğduktan kısa bir süre sonra Spinal Müsküler Atrofi (SMA) Tip-1 teşhisi kondu. Hastalık, yalnızca yurt dışında Zolgensma gen terapisi ile tedavi edilebiliyor ve tedavi masrafları 2, 4 milyon doları buluyor. Tedavi masraflarını karşılayamayan Kiraz ailesi için Eskişehir Valiliği yardım kampanyası başlattı. Ülkenin dört bir yanından destek alan yardım kampanyasına Bilecik Belediyesi de duyarsız kalmadı. Bilecik Belediyesi, bilet gelirleri Muzaffer bebeğin tedavisinde kullanılmak üzere bağışlanacak Bir Delinin Hatıra Defteri adlı tiyatro oyunu için mekan sponsoru oldu.

Oyun, 4 Aralık Cumartesi günü saat 20. 00'da Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde sahnelenecek. Gogol'un ölümsüz eseri Bir Delinin Hatıra Defteri'nde tecrübeli tiyatrocu Enis Zeytinler tek kişilik performansı ile sahne alacak. Fiyatı 50 TL olan biletler Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde satılıyor.

Haydi Bilecik, oyunun tüm geliri SMA TİP 1 hastası Muzaffer bebeğe umut olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet