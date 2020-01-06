06.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 06.01.2020 17:03

'Müzik beni ben yapan tek duygu' diyen Sura İskenderli, '' ''Bir Daha Yak'' hayatımın dönüm noktası oldu sanırım, şarkımı milyonlar biliyor ve bana tek bir ağızdan eşlik ediyorlar. Hissediyordum ve hislerim beni yanıltmadı, benim için bu şarkı dönüm noktası oldu.'' açıklamasını yaptı.

''POP MÜZİK ÖLMEDİ AMA ŞİMDİ SIRA RAP MÜZİKTE''

Popçuların 'Pop müzik öldü' açıklamasına değinen Sura İskenderli, ''Pop müzik ölmedi ve bence ölmez. Hepsinin yeri ayrı, pop müzik öldü demek için çok erken olduğunu düşünüyorum. Rap müzik kendini ön plana atmış olabilir ama pop öldü denilmez. Yok olacağını da sanmıyorum, bu kadar değerli pop müzik yapan sanatçılarımız varken hala milyonlara hitap ediyor, konserleri tıklım tıklım doluyorken çok zor. Pop müziğin popülerliği azalmış olabilir ama yarın her şey bambaşka olabilir. Müzik algısı ve sevgisi çok değişken bir denge bence.'' ifadelerini kullandı.

Rap müziğin yükselişiyle ilgili İskenderli, ''Dönem dönem bazı müzik tarzları ön planda olabiliyor. Bir dönem arabesk, bir dönem halk müziği, bir dönem rock müzik hayatımızın orta noktasındaydı. Şimdi sıra rap müzikte.Bence rap müzik yapanlar çok değerliler, kolay bir iş yapmıyorlar, kendilerini uzun yıllar sonra gösterebildiler, fark ettirdiler sonunda ve hak ettikleri değeri buldular bence. Uzun soluklu olmasını dilerim.'' cümlelerini belirtti.

''YOKSULLUK ÇEKTİM''

Kliplerinde yoksulluğa yer vermesiyle ilgili ise İskenderli, ''Yoksulluk çektim ama kliplerimle alakası yok. Evet, Azerbaycan'da doğdum büyüdüm. Türkiye'de müzik yapma kısmına gelince; aslında böyle bir ayrım yapmak zor çünkü kardeşiz, hepimiz biriz, aynı çatı altındayız aslında sadece mesafeler var aramızda ve o mesafeler de bir şeyleri değiştiriyor tabii ki burada müzik yapmak harika bir duygu ama bir o kadar da zor.'' ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler