Bir cinayet araştırmasıyla 3 cinayet çözüldü

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında işlenen bir cinayeti araştırırken 2 cinayeti daha aydınlatarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2005 yılında işlenen bir cinayeti araştırırken 2 cinayeti daha aydınlatarak 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Edinilen bilgiye göre, Seher Alder'in (63) 2005 yılında ölmesiyle ilgili çalışma yapan ekipler, hem bu olayın hem de 2 farklı olayın daha cinayet olduğunu tespit etti. Cinayetler, yapılan araştırmalardan ve ifadelerden yola çıkılarak aydınlatıldı. Tanık sorguları ve gizli tanıkların ifadelerinden hareketle polis, kadınların ölümleri üzerine çalışma başlattı. Kayıtlara 2005 yılında Bahçeli Evler Mahallesi'nde kayıp olarak geçen Mehlinaz Ayatay (65) ve 2005 yılında normal ölüm olarak geçen Sultan Boran'ın (63) da öldürüldüğü belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu 5 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Kırşehir merkez ile birlikte 6 ilde de çalışmalar derinleştirilerek sürdürüldü. Kırşehir merkezde gözaltına alınan D.Ç., D.Ş., B.E., M.K., E.Ş., Cinayet Büro ekipleri tarafından ifadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi.

Kadınlardan Sultan Boran'ın evinde boğularak öldüğü tespit edilirken, Mehlinaz Ayatay kuyuya atılmış halde, Seher Alder ise tarlada gömülü olarak bulunmuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı