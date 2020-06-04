Bir CHP'li ve iki HDP'li ismin vekilliği düşürülürken Meclis'te gergin anlar yaşandı CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliğinin düştüğü kararı TBMM Genel Kurulu'nda okunurken CHP'li ve HDP'li vekiller masalara vurarak kararın okunmasını protesto etti.

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın haklarında kesinleşmiş hapis kararları okunmadan önce Meclis'te başlayan gerginlik karar okunurken de devam etti.