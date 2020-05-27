Bir buçuk saat süren Cuma namazı, 20 dakika kılınacak Antalya'da bulunan bazı camilerin büyük avluları olmadığından dolayı, Cuma namazları için kapalı pazar yerlerinin tespit edildiğini söyleyen İl Müftüsü Osman Artan, cemaatin abdestini evinde alacağını, seccadesinin ise namaz kılacağı alana getireceğini söyledi.

Antalya'da bulunan bazı camilerin büyük avluları olmadığından dolayı, Cuma namazları için kapalı pazar yerlerinin tespit edildiğini söyleyen İl Müftüsü Osman Artan, cemaatin abdestini evinde alacağını, seccadesinin ise namaz kılacağı alana getireceğini söyledi. Artan, Cuma namazının normalde yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü, şimdi ise cemaatin en fazla 20 dakika içinde namazı bitireceğini kaydetti.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süredir kılınamayan Cuma namazı, 29 Mayıs'ta kılınacak. İl Müftüsü Osman Artan, alınan önlemler ve vatandaşların uyması gereken hususlar konusunda açıklamalarda bulundu. Bugün sabah saatlerinde Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile değerlendirme toplantısı yaptıklarını anlatan Artan, Cuma namazının kılınacağı alanların tespitinin yapıldığını söyledi. Cuma namazlarının camide kılınmayacağının altını çizen Artan, Cuma namazı saatinde ise cami kapılarının kitleneceğini söyledi.

"Seccadeler evden getirilecek"

Artan, "Cuma namazları cami dışarısında kılınacak. Cuma namazının kılınacağı yerlerin duyuruları yapılacak. Mekanlarla ilgili belediyelerle işbirliği yapıyoruz. Dezenfeksiyon, temizlik ve sosyal mesafenin ayarlanması belediyelerle işbirliği yapılmak suretiyle olacak. Emniyetimiz ve jandarmalarımız tedbirleri alacak. Alana girerken her vatandaşın maskesinin olmasına dikkat edilecek. Herkesin maskesinin evinden getirse çok güzel olur. Ama yine de gerektiği yerde maske desteği sağlanacak. Herkes seccadesini alıp gelecektir. Seccade şahsa ait olacak. Belediyelerin yatığı tek kullanımlık seccadeler var, onlarda kullanılabilir" ifadelerini kullandı.

Cemaatin abdestini evlerinde ya da iş yerlerinde alıp öyle alana geleceğini ifade eden Artan, ortak kullanım alanları olan tuvalet ve şadırvanların kapalı tutulacağını kaydetti. Artan, "Herkes evinde abdestini alacak, seccadesini, maskesini alacak ve bu şekilde namaz kılınacak mekanlara gelinecektir" dedi.

Artan, Antalya'da bulunan bazı camilerin büyük avlularının olmadığına dikkat çekerek, bu nedenden dolayı kapalı pazar yerlerinin tespit edildiğini söyledi. Kapalı pazar yerlerinde kıble tespiti yapılacağını ifade eden Artan, cemaatin durması gerektiği alanların ise sosyal mesafe kurallarına göre belirleneceğini belirtti.

"Pazar yerleri esas alındı"

Osman Artan sözlerine şöyle devam etti: "Namaz kılınacak alanlara girişler tek noktadan yapılacak. Aslında bizler stadyumda namaz kılmayı arzu ediyorduk ama Antalya sıcak bir bölge. Cuma günü saat 1'de güneş tepede olur. Bunu da düşünerek pazar yerlerini esas aldık. Cemaatimiz sükunetli şekilde sosyal mesafeyi riayet edecek namazını eda edecek. Hiçbir şekilde kapalı alanlar Cuma namazı için kullanılmayacak. Görevli arkadaşların tamamı görevinin başında olacaklar. Cuma namazı kılınmayan camilerimizin görevlileri, Cuma kılınan yerlerde kapıdan girişte ve çıkışta vatandaşa destek olacaklar"

Süre 20 dakikaya düşürüldü

Cuma namazının normalde yaklaşık 1 buçuk saat sürdüğünü kaydeden Artan, şimdi ise cemaatin en fazla 20 dakika içinde namazı bitireceğini söyledi. Artan, "Hutbeler çok kısa, imam arkadaşların okuduğu sureler çok kısa olacak. 4 rekat sünnet, 2 rekat farz, 4 rekat son sünnet kılınmak suretiyle hemen tesbihatı da herkes evinden yapacak" diye konuştu.

"Toplu mevlitler olmayacak"

Artan, Cuma namazının dışında, öğle ve ikindi namazlarının camide cemaatle kılınacağını fakat klimaların asla çalıştırılmayacağını söyledi. Artan, cemaatin ortak kullandığı tesbih ve takkenin ortadan kaldırılacağını ifade etti.

Toplu mevlitlerin de bu süreçte olmayacağını sözlerine ekleyen Artan, "Bu hastalık tamamen kalkıncaya kadar toplu mevlitler olmayacak. Camilerin kapısında olan dilenci konusunda tedbirler alınacak" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA