Memur-Sen'e bağlı Genç Memur-Sen "Bir Bilenle Bilge Nesil" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi.

Memur Sen Şubesi Başkanı Eyyüp Değer, yaptığı açıklamada, erdemli insanların bu ülkenin geleceğine, gençliğine, eğitimine, tarihine söyleyecek sözü olduğu için böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi.

Gençlere kitap okuma alışkanlığını kazandırmak, okuduğu kitabı analiz etme, kritiğini yapma ve kompozisyonunu yazma becerisi kazandırmayı hedefledikleri belirten Değer, "300 öğrencinin her ay bir kitap okuyup danışman öğretmenleriyle kitap üzerine analizler yapacağız." dedi.

Kur'an'ın ilk emrinin 'Oku' olduğunu ve kalemle dirilen bir toplum olduğumuzu ifade eden Değer, şöyle konuştu:

"Tarihteki büyüklüğümüzün temelinde de bu hakikat yatmaktadır. İşte biz de tam da bu hakikatle yüzleşmek için 'Kitabın ikramı bizden, ikrası sizden olsun' diyoruz. Bizimle bu kutlu yolculuğa çıkmış olan bütün genç kardeşlerimi canı gönülden tebrik ediyorum. 'İlim, İrfan ve Hikmet Yolunda Şuurlu Gençlik' parolasıyla bir aksiyon hareketine dönüşen Memur-Sen öncülüğünde Genç Memur-Sen'in 'Bir Bilenle Bilge Nesil' projesi benimsemiş olduğu mücadele kültürünün bir yansımasıdır."

Kaynak: AA