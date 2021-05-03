Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
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Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü

İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI - Haberler | 3. Sayfa

Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti Gaziantep'te, beşiğinde havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti.

Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü

Havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te, beşiğinde havale geçiren 2 aylık bebek hayatını kaybetti. Babası, hayatını kaybeden bebeğin cenazesini kucağına alarak defnetmeye götürdü.

Olay, Şahinbey ilçesi Vatan Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikası işçisi Sadettin Aksoy ile Tülay Aksoy çiftinin dördüncü çocuğu 2 aylık Esvet Asaf, akşam bilinmeyen bir nedenle rahatsızlandı. Babası tarafından otomobille özel bir hastaneye götürülen 2 aylık bebek, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Havale geçirerek hayatını kaybettiği iddia edilen 2 aylık bebeğin cansız bedeni, hastanedeki işlemlerinin ardından kesin ölüm nedenin belirlenmesi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

2 aylık bebeğinin cenazesini kucağına aldı

Cenazeyi adli tıpta yapılan otopsi işlemlerinin ardından kucağına alan baba Sadettin Aksoy, aracına binerek defin işlemlerinin yapılacağı Yeşilkent Mezarlığına gitti. Talihsiz bebeğin cenazesi, Yeşilkent Mezarlığı'nda defnedildi.

Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü
Bir babanın en ağır yükü.. Ölen bebeğini kucağına alarak defnetmeye götürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SAİD VAKKAS YAĞCI

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