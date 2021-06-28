Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi Son iş gününde annelerine yardıma giden kız kardeşler birlikte öldü, birlikte toprağa verildi Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobil hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 kişi defnedildi.

Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi

Son iş gününde annelerine yardıma giden kız kardeşler birlikte öldü, birlikte toprağa verildi

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, aydınlatma direğine çarpan otomobil hayatını kaybeden ikisi kardeş 3 kişi defnedildi. İki kızını birden aynı gün toprağa veren baba ayakta durmakta güçlük çekti.

Yeniceköy Mahallesi'nden dinlenme tesisi çalışanlarını taşıyan İlker M. idaresindeki 16 AJC 797 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkarak beton elektrik direğine çarparak parçalara ayrıldı. Otomobilde Ahıska Türkü Anvarbek Tairov (20), Gülmira Tipi ve Emine Tipi hayatını kaybetti. Sürücü İlker Mutlu ile Feride Tipi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Mutlu'nun bir gün önce aşırı hız sebebiyle trafik cezası yediği öğrenilirken, ilk ifadesinde, "Sabah işe gidiyorduk. Virajda araç kontrolden çıktı. Kaza meydana geldi" dediği öğrenildi. Adliyeye sevk edilen sürücü Mutlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kazada hayatını kaybedenlerden Anvarbek Tairov dün Yeniceköy mezarlığına defnedilirken, Emine Tipi ve kardeşi Gülmira Tipi (17), bugün öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aynı kabristana defnedildi. Cenazeye katılan kızların babası İsrafil Tipi'nin büyük üzüntü yaşadığı görüldü.

Ölen 2 kardeşin, hastanede tedavisi süren Feride Tipi'nin kızları oldukları öğrenildi. Feride Tipi'nin kaza günü son kez iş yerine çalışmaya gittiği, kızları Gülmira ve Emine'nin de annelerine yardım etmeye gittikleri öğrenildi. Bu arada, tedavisi süren anne Feride Tipi'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan

Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Bir babanın en acı günü! 2 kızını aynı anda toprağa verdi
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Her şey birdenbire oldu! Yeni satın alınan park halindeki sıfır otomobil küle döndü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Meral Akşener Süleyman Soylu Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Haluk Bilginer Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bir babanın en acı günü...2 kızını aynı anda toprağa verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.6.2021 17:23:41. #1.16#

title