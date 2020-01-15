: Bir aylık eşiyle olan tüm fotoğraflarını silen Hanife Gürdal, düğünü için Trabzon'a gidiyor

15.01.2020 09:00 | Son Güncelleme: 15.01.2020 09:38

Katıldığı evlilik yarışmasıyla adını duyuran ve sonrasında başörtüsünü açtığı için günlerce konuşulan gelin adayı Hanife Gürdal, geçtiğimiz ay bir süredir birlikte olduğu Kemal Ayvaz ile nikah masasına oturdu.

Hayranlarının düğün tarihi beklediği çiftten ilginç bir hamle geldi ve ikili birbirlerine ait tüm fotoğrafları hesaplarından sildi. Ayrılık kararı aldığı düşünülen Hanife ise iddiaları yalanlayacak yeni bir paylaşım yaptı.

TÜM NİKAH FOTOĞRAFLARINI SİLDİ

Ani bir kararla nikah masasına oturduktan günler sonra eşi ile olan tüm fotoğraflarını silen ve sonrasında imalı paylaşımlar yapan Hanife'nin eşi ile ayrılık kararı aldığı iddia edildi. Son günlerde sürekli sevme ve değer verme konularıyla ilgili özlü sözler paylaşan Hanife Gürdal, bu sefer de kendi fotoğrafını paylaşarak düğün müjdesi verdi.

"MEMLEKETE DÜĞÜN YAPMAYA GELİYORUM"

Başına Karadeniz puşisi takarak poz veren Hanife Gürdal, "Trabzon'da olacak düğünüm için gelsin bu post. Bekarken kepçe kazan misali gezdikçe gezdiğim memlekete şimdi düğünümü yapmaya geliyorum" dedi.

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