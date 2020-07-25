Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
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Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti

ABD'de Felician Manastırındaki 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti
25.07.2020 16:43 | Son Güncelleme: 25.07.2020 18:37

ABD'de Felician Manastırındaki 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Michigan eyaletinde Felician Manasıtırının mensubu 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Söz konusu rahibelerin yaş aralığının 69-99 arasında olduğu belirtildi. Felician Manastırı tarafından Temmuz ayı başında, "Koronavirüse yakalanan bazı rahibeler solunum sorunları ve çeşitli etkilerden kurtulmak için mücadele ediyorlar" açıklaması yapılmıştı.


Kaynak: DHA

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