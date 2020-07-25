Bir ayda 12 rahibe koronavirüsten hayatını kaybetti ABD'de Felician Manastırındaki 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

ABD'de Felician Manastırındaki 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Michigan eyaletinde Felician Manasıtırının mensubu 12 rahibe son bir ay içerisinde koronavirüsten hayatını kaybetti. Söz konusu rahibelerin yaş aralığının 69-99 arasında olduğu belirtildi. Felician Manastırı tarafından Temmuz ayı başında, "Koronavirüse yakalanan bazı rahibeler solunum sorunları ve çeşitli etkilerden kurtulmak için mücadele ediyorlar" açıklaması yapılmıştı.

Kaynak: DHA