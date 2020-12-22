Bir Annenin Günahı - 5.Bölüm 2.Tanıtım
ABONE OLUN : http://bit.ly/LimonYapimYağmur babasının kendisini öldürtmek istediğini Yusuf'tan öğrenmiştir.
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Yağmur babasının kendisini öldürtmek istediğini Yusuf'tan öğrenmiştir. Artık onun da babasının gerçek katiliyle ilgili kafasında soru işaretleri vardır. Yusuf'a gerçekten inanmak ve onunla yürümek ister. Yusuf ise gerçek katili bulmak için çıktığı yolda adım adım annesine yaklaştığını bilmemektedir. Diğer yanda, etrafındaki çemberin giderek daraldığını hisseden Suna küçük oğlu Ali'nin ortadan kaybolmasıyla perişan olur. Üstelik işlediği büyük günahın bir başka şahidi daha olduğunu öğrenecek ve iyice köşeye sıkışacaktır.
Bir Annenin Günahı Cumartesi 20.00'de KANAL D'de!
Künye;
Yapım: Limon Yapım
Yapımcı: Hayri Aslan
Yönetmen: Filiz Gülmez Pakman
Senasrist: Özlem Atasoy – Yeşim Aslan
Görüntü Yönetmeni: Ufuk Dinç
Müzik: Tamer Çıray
Oyuncular: Özge Özberk (Suna), Musa Uzunlar (Sadri Güngör), Mert Yazıcıoğlu (Yusuf), Emre Kınay (Çetin Alaz), Simay Barlas (Yağmur Güngör), Pamir Pekin (İbrahim Komiser), Nefise Karatay (Nazan Güngör), Gökçe Özyol (Bekir), Onuryay Evrentan (Şükran), Alihan Türkdemir (Ali), Emir Çiçek (Kazım), Ümmü Putgül (Neriman), Ayça İnci (Meral), İsmail Düvenci (Balıkçı Davut), Hamit Demir (Evsiz), Hüseyin Turunç (Kahraman), Mina Derman (Zehra), Deniz Ertürk (Filiz), Esra Gönen (Meryem)
Limon Film Hakkında
Limon bir içerik şirketidir. Televizyon, sinema ve dijital mecralarda; kanallar, platformlar, izleyiciler ve markalar için, orijinal içerikleri iftiharla sunar. Limon'da anlatılan senin hikayendir.
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#BirAnneninGünahı #ÖzgeÖzberk #MertYazıcıoğlu
Kaynak: DailyMotion.com