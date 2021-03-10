Bir anlık sinirle ateşe verdiği husumetlisinin aracı küle döndü
Antalya'da öfkeli bir şahıs, husumetli olduğu eniştesinin kardeşinin aracını ateşe verdi. Otomobilin yakınında yakalanıp gözaltına alınan adam, kendisini 'bir anlık sinirle yaptım' diyerek savundu.
Antalya'nın Manavgat ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, dün gece bir apartmanın önündeki otomobilin yandığı ihbarını alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Sarılar Karakolu ve Manavgat İtfaiye ekipleri olay yerine gitti. İtfaiye ekipleri alev topuna dönen aracı söndürürken, jandarma ekipleri tarafından yanan otomobilin yakınında yakalanan Oğulcan Ç. gözaltına alındı. Olayda Ahmet Ö.'ye ait 07 GPR 56 plakalı otomobil kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobilin rampa aşağı hareket ederek arkadan çarptığı Yeliz Keleş'e ait 07 N 9903 plakalı araçta ise hasar meydana geldi.
PATLAMA SESLERİNE UYANDILAR
Yanan otomobilin çarparak zarar verdiği aracın sahibi Yeliz Keleş, gece dışarıdan gelen patlama seslerine uyandıklarını belirterek, "Önce deprem olduğunu sandık. Dışarıya baktığımızda otomobilin yandığını ve patlamalar olduğunu gördük. Bir anda yanan otomobil hareket etti ve benim aracıma çarptıktan sonra 50 metre ileride durdu. İtfaiye ve jandarma ekipleri gelip müdahalede bulundu. Yakan şahsı da jandarmalar yakaladı" dedi.
BİR ANLIK ÖFKEYLE YAKTIĞINI SÖYLEDİ
Jandarma tarafından kısa sürede yakalanan Oğulcan Ç., ifadesinde eniştesinin kardeşi olan Ahmet Ö. ile aralarında husumet bulunduğunu, bir anlık öfkeyle aracı koltuğunu tutuşturmak suretiyle yaktığını belirtti. Jandarma tarafından gözaltına alınan Oğulcan Ç., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Manavgat Adliyesine çıkarılacak.