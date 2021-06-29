Bir anda tüm gücüyle saldırdı! Sinirli koç, çobanı öldürdü

Bilecik'in Pazaryeri ilçesindeki Küçükelmalı köyünde feci bir ölüm gerçekleşti. Arkadaşının koçunun saldırısına uğrayan çoban Ümmet Kocabaş hayatını kaybetti.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki çoban Ümmet Kocabaş, her zaman olduğu gibi koyunlarını ve koçlarını otlatmaya çıkardı. Ancak bu sefer, başka bir işi olan arkadaşının koçlarını da yanına aldı. Ancak bu hareketi, hayatına mal oldu. Mustafa K.'nın küçükbaş havanlarını da otlatan Ümmet Kocabaş (65), merada arkadaşının koçunun saldırısına uğradı.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Koçun saldırısı sonrası ağır yaralanan Kocabaş, olay yerinde hayatını kaybetti. Kocabaş'ın ölümüyle ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı