Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi
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Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi

Türkiye'de yaz mevsiminin gözde ilçelerinden olan Bodrum'da dün akşam içme suyu hattı bir anda patladı. Mahalleli sık sık patlayan su borusundan dolayı isyan ederken etraftaki evlerin bahçelerinin suyla dolmasına neden olan patlama güvenlik kameralarına yansıdı.

24.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 24.06.2020 10:27

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme su hattı borusu patladı. Patlama sırasında yoldan geçen otomobil sürücüleri neye uğradığını şaşırdı. Araçlar son anda su altında kalmaktan kurtuldu. Mahalle sakinleri ise sık sık patlayan su borusu nedeniyle isyan etti.

CADDE DEREYE DÖNDÜ

Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi üzerinde bulunan içme suyu ana isale hattı bir anda patladı. Su borusunun patladığı esnada yoldan geçen araçlar neye uğradığını şaşırdı. İşlek olan caddeden geçen araçlar patlama sorası göle dönen sokaktan güçlükle çıktı. Cadde baştan aşağı dereye döndü.

5 METRELİK ÇUKUR OLUŞTU

Asfaltların patladığı, evlerin bahçelerinin suyla dolduğu patlama sonrası Muski ana vanadan suyu keserek bölgede çalışma başlattı. 5 metre derinliğinde 6 metre genişliğinde oluşan çukur ise görenleri şaşkına çevirdi.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde bir anda patlayan su borusu asfaltı da patlatıyor. Tam patlama esnasında yoldan geçen araç saniyelerle patlamadan kurtuldu. Suyun patladığını gören araç sürücüsü otomobilimi geri vitese atarak sular altından kalmaktan kurtuldu. Kısa bir sürede tüm caddenin göle dönmesiyle birlikte yol trafiğe kapandı. Vatandaşlar ise su patlama anlarını cep telefonu ile görüntüledi.

MAHALLELİ KALICI ÇÖZÜM İSTİYOR

Mahalle sakinleri ayda birkaç kez patladığını söyleyerek yetkililerden kalıcı bir çözüm bulmasını istedi. Mavi deniz ise çamura bulanarak kahverengi oldu.

Tekrar tekrar patlayan su borusu mahalleliyi isyan ettirdi

Kaynak: İHA

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