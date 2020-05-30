Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti
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Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti

Antalya'da köpekli bir aile oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı.

30.05.2020 13:42 | Son Güncelleme: 30.05.2020 13:47

Antalya'da köpekli bir aile oturdukları sitede bulunan ve yavruları olan kedinin saldırısına uğradı. Bir anda ortaya çıkıp iki kişinin ve köpeğin üzerine çullanan kedinin saldırısından korunabilmek için uzun süre mücadele eden çift, çok zor anlar yaşadı. O saldırı ve mücadele anları anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir sitenin bahçesinde meydana geldi. Nilüfer Korkmaz ve eşi köpekleriyle evden çıktıkları sırada bir anda arkalarından gelen kedinin saldırısına uğradı. Neye uğradığını şaşıran çift köpeklerini geri çekmeye çalışırken bir yandan da kendilerini korumaya çalıştı. Kediden kurtulmakta güçlük çeken iki hayvansever, bir ara mecbur kalıp ayaklarıyla da kediyi uzaklaştırmaya çalışsa da başarılı olamadı. Israrla köpeğin üzerine doğru saldıran kedi, hem köpeğe hem sahiplerine zor anlar yaşatırken, sahibi en son çareyi köpeğini kucağına alıp saklamakta buldu. Öfkeli kedi bir süre sonra saldırıdan vazgeçip kaçtı.

"Çocuklar geliyor diye bağırdı"

O anları anlatan Nilüfer Korkmaz, "Eşimle birlikte annemlere gitmek istedik. Eşim, köpeğim ve ben kapıdan çıkarken çocuklar birden 'geliyor' diye bağırdılar. O anda dönüp baktım kedi hızla bize doğru geliyor. Elimde içinde yemek olan tencere vardı, tencerenin üstüne çıktı. Kolum bacağım, eşimin bacağı baya bir çizildi" şeklinde konuştu.

"Adını leopar koyardım"

Kedinin sitenin kedisi olduğunu ancak çok fazla tanımadıklarını dile getiren Korkmaz, "Daha sonradan öğrendik, yavruları varmış. O anda çok korktuk, çok panikledik. O anda arkadaşımın çocuğuna bağırdım, anlamadım onun çocuğu olduğunu. Neden bu kediyi bizim üzerimize gönderdiniz dedim, 'biz yapmadık' dedi. Çok korktuk, kediyi yaralamaktan da korktuk, biz ona da zarar gelsin istemiyorduk. Sonra o mücadeleden yoruldu.

Kedinin bir ismi olup olmadığını bilmediğini söyleyen Korkmaz, muhabirin "siz ismini ne koyardınız" sorusuna, "leopar koyardım" dedi.

"Kediyi hala besliyoruz"

Olay sonrası görüntüleri izleyen ve hayret içinde kalan site görevlisi Süleyman Karataş ise, kendisini arayıp kedinin köpeğe saldırdığını anlattıklarını söyledi. Öğrendikten sonra kamera görüntülerini izlediğini aktaran Karataş, "Baktım kedi gerçekten saldırmış. Şaşırdım, çok garip geldi kendinden büyük bir köpeğe saldırması. Kedinin burada yavruları var, yavrularını korumak amacıyla saldırdı" diye konuştu.

Olaydan sonra kediye zarar verilmediğinin altını çizen Karataş, "Kedi hala burada, besliyoruz. Mamasını sütünü ve suyunu veriyoruz" diye belirtti. Kedinin kamera görüntülerinde sitenin başka sakinlerine de saldırdığı görüldü.

(Yağmur Yıldız-İsmet Ersoy/İHA)

Bir anda ortaya çıktı, köpekli çifte dünyayı dar etti

Kaynak: İHA

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