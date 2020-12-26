Bir anda ortaya çıktı herkes baka kaldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağmurun ardından çıkan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarıldı. Deniz üzerinde görülen gökkuşağı görsel şölen oluşturdu.

Bodrum'da aralıklarla yağan yağmur sonrasından çıkan gökkuşağı Bodrum'u aydınlattı. Mavi denizle buluşan gökkuşağını gören vatandaşlar telefonlarına sarılarak o anları çekti. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinin önünden gökkuşağını çeken vatandaşlar gördükleri manzara karşısından şok oldu. Paket servisçileri ise yollarda durarak gökkuşağının fotoğraflarını çekti. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı