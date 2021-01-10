Bip nedir? Nasıl kullanılır? Bip ücretlendirme nasıl olmaktadır? Bip sahibi kim?

Her satırını Türk mühendislerin yazdığı uygulama Bip nedir? Nasıl kullanılır? Bip ücretlendirme nasıl olmaktadır? Bip sahibi kim?

Her satırını Türk mühendislerin yazdığı uygulama Bip nedir? Nasıl kullanılır? Bip ücretlendirme nasıl olmaktadır? Bip sahibi kim? İşte detaylar haberimizde...

BİP NEDİR?

BiP; Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir.

Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır.

Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler. Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP NASIL KULLANILIR?

Turkcell BiP, insanlar ile internet üzerinden anlık mesajlaşma, sesli ve görüntülü görüşme uygulaması olarak karışımıza çıkıyor. Bu özelliklerin yanı sıra, caps, silinen mesaj, grupça mesajlaşma, konum paylaşma, para transferi özellikleri de bulunuyor.

Uygulama, birebir veya grupça her zaman internet üzerinden ücretsiz olarak mesajlaşma imkanı sunuyor.

Bununla birlikte, uygulama rakipleri ile yarışmak adına çeşitli özellikler de sunuyor. Bu özelliklerin en başında para transferi özelliği de bulunuyor. Uygulamanın para transferi özelliği ile istediğin kişiye mesaj gönderiyor gibi kolayca para gönderebiliyorsunuz. IBAN, hesap no gibi karışık işlere girmene gerek kalmıyor. Kısacası para göndereceğin kişinin numarasını bilmen yeterli oluyor.

Para transferi özelliğinin yanı sıra uygulama, eğlenmenize yarayacak içerikler de sunuyor. Bu caps'lere ek, güzel çıkartmalar da bulunuyor. Ayrıca uygulamaya özel çıkartmalarda var. İstediğin zamanlarda kendi caps'ini yapabiliyorsunuz.

Uygulama içinde HD kalite görüntülü sohbet özelliği de bulunuyor. Bu özellik dışında, uygulamanın keşfet bölümü de bulunuyor. Bu keşfet bölümü ile spor, moda veya teknoloji gibi ilgi alanlarınıza dair son gelişmeleri takip edebiliyorsunuz.

Keşfet özelliğinin yanı sıra, uygulamada oyunlar da bulunuyor. Bu oyunlar sudoku, Jelly Madness, Bubble Shooter ve çok daha fazlası BiP'te var. Son olarak, MSN uygulamasından da bildiğimiz titreşim özelliği, bu uygulamada da var.

TURCELL BİP NASIL KULLANILIR?

Uygulamayı kullanmanız içim ilk olarak, indirmeniz gerekiyor. İndirme yapmanız için bazı adımları gerçekleştirmeniz gerekiyor. Öncelik olarak, telefonunuzda Appstore, Appmarket veya Google Play Store olması gerekiyor. Bunun dışında, BIP yazıp 2222'ye ücretsiz gönderdikten sonra, gelen linke tıklayarak indirebiliyorsunuz. Son olarak, uygulamayı bilgisayarınızdan veya tabletinizden sitesi üzerinden kullanabiliyorsunuz. Uygulamayı indirdikten sonra, yukarıda belirtilen tüm özelliklerini kullanabiliyorsunuz.

ÜCRETLENDİRME NASIL OLMAKTADIR?

Turkcell aboneleri için

Mesaj, fotoğraf, video, ses kaydı göndermeleri kotalarından düşmemektedir. Ancak diğer paylaşımları paketleri varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

BiP uygulaması hız kısıtlı İnternet paketleriyle birlikte alınabilir. BiP ile beraber alınan hız kısıtlı İnternet paketi bittiğinde, İnternet erişim hızı ile birlikte BiP kullanım hızı da 96 kbps'a indirilmektedir.

Diğer operatör abonelerinin BiP kullanımları varsa İnternet paketlerinden, yoksa normal mobil İnternet tarifesi üzerinden ücretlendirilmektedir.

Turkcell ve diğer operatör aboneleri için

Uygulama içerisinden gerçekleşen aramalar, varsa ses paketlerinden yoksa operatörün normal ses tarifesi üzerinden gerçekleşmektedir.

Uygulama, mobil şebeke üzerinden erişimin yanında bulundukları ortamdaki kablosuz İnternet bağlantısı üzerinden de kullanılabilir. Bu durumda uygulamaya erişim için gerçekleştirilen deneme kullanımı Turkcell tarafından ücretlendirilmeyeceği için söz konusu deneme kullanımından Turkcell sorumlu değildir.