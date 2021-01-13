Bip kimin ve sahibi kim? Bip nedir, ücretli mi? Bip indir!

%100 Türk mühendisleri tarafından geliştirilen, ücretsiz iletişim ve yaşam platformu olan Bip kimin ve sahibi kim? Bip nedir, ücretli mi?

Son dönemde popüleritesini arttıran Bip kimin ve sahibi kim? Bip nedir, ücretli mi? Bip indir! Bip uygulaması tüm merak edilenler haberimizde yer almaktadır.

BİP NEDİR?

Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları için geliştirilen, tüm operatör abonelerinin kullanabileceği anlık mesajlaşma uygulamasıdır. BiP; App Store, Google Play, ve Huawei AppGallery üzerinden ücretsiz indirilebilmektedir. Uygulamada; kaybolan mesaj, caps yaratma, herkesle iletişim kurabilme, grup mesajlaşma ve konum paylaşma, oyunlar, para transferi gibi özellikleri bulunmaktadır. Uygulama ile kullanıcılar birbirlerine ücretsiz olarak mesaj, resim, video ve ses kayıtları gönderebilirler. Kaybolan mesaj özelliği ile kullanıcılar mesajlaşırken, mesajlarını belirlediği süre sonunda sohbet ekranından kaybolmasını sağlayabilirler. Herkesle iletişim kurabilme özelliği ile uygulama kullanıcıları uygulama içerisinden uygulamayı kullanmayanlara SMS ile mesaj gönderebilirler. Caps yaratma özelliği ile kullanıcılar, var olan fotoğraflarını kullanarak veya yeni fotoğraflar çekerek kendi caps çalışmalarını yaratıp, paylaşabilirler. Yiğit Özgür'ün sadece BiP için tasarladığı çıkartmalar ve Türk usulü çıkartmalar da uygulamada yer almaktadır.

BİP KİMİN?

Bip, Turkcell tarafından iOS ve Android kullanıcıları tarafından geliştirilen %100 Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamadır.

BİP ÜCRETLİ Mİ?

En merak edilen konuların başında Bip uygulaması ücretli mi? Bip uygulaması ücretsizdir. Google Play ve App Store uygulama mağazalarından kolaylıkla indirilebiliyor. .