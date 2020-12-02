BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık

İlk onayını İngiltere'den alan ve koronaya karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının dağıtım süreci başladı. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin ile birlikte şirketi yöneten eşi Dr. Özlem Türeci "Birleşik Krallık'ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz" dedi.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyaya umut olmuştu. Gündemdeki aşıyla ilgili flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamayı şirketin üst düzey yöneticilerinden olan ve CMO yani Sağlık Bölümü Başkanı olan Dr. Özlem Türeci yaptı. Profesör Uğur Şahin ile birlikte şirketi yöneten Özlem Türeci, "Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık'ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz" dedi.

ABD'NİN KARARINI AÇIKLAMASI, ARALIK ORTASINI BULACAK

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamalarda Türeci, "Birleşik Krallık'ın onayıyla şartlı pazarlama izni almak için başvurduk. ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden ve İngiliz İlaç Ajansı'ndan kararların Aralık ayının ortasında çıkmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

"10'DAN FAZLA ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPTIK"

BioNTech'in CFO'su Sean Marett, "10'dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada, Singapur, AB, Japonya, ABD, Birleşik Krallık ile anlaşma yaptık" dedi.