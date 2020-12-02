BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık

02.12.2020 15:49 | Son Güncelleme: 02.12.2020 15:55
BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık

İlk onayını İngiltere'den alan ve koronaya karşı yüzde 95 etkili olduğu açıklanan Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşının dağıtım süreci başladı. BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Şahin ile birlikte şirketi yöneten eşi Dr. Özlem Türeci "Birleşik Krallık'ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz" dedi.

İngiltere'de koronavirüse karşı geliştirilen ve yüzde 95 etkinlik gösteren Pfizer/BioNTech aşısının kullanımı resmi olarak onaylandı. Türk profesör Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci'nin kurucusu olduğu Alman BioNTech ve ABD'li ortakları Pfizer'in geliştirdiği koronavirüs aşısı, yüksek koruma sağlaması sonrasında tüm dünyaya umut olmuştu. Gündemdeki aşıyla ilgili flaş açıklamalar gelmeye devam ediyor.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAĞITILMASINI BEKLİYORUZ"

Açıklamayı şirketin üst düzey yöneticilerinden olan ve CMO yani Sağlık Bölümü Başkanı olan Dr. Özlem Türeci yaptı. Profesör Uğur Şahin ile birlikte şirketi yöneten Özlem Türeci, "Koronavirüs aşısının dağıtım sürecine başladık. Birleşik Krallık'ta önümüzdeki günlerde aşının dağıtılmasını bekliyoruz" dedi.

ABD'NİN KARARINI AÇIKLAMASI, ARALIK ORTASINI BULACAK

Reuters haber ajansının son dakika gelişmesi olarak servis ettiği açıklamalarda Türeci, "Birleşik Krallık'ın onayıyla şartlı pazarlama izni almak için başvurduk. ABD'nin Gıda ve İlaç Dairesi'nden ve İngiliz İlaç Ajansı'ndan kararların Aralık ayının ortasında çıkmasını bekliyoruz" ifadesini kullandı.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan isim Şanlıurfa'da yakalandı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
Genç kadının ibretlik görüntüleri! Kendini yerden yere vurdu, kimse bir şey yapamadı
'Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü'
"Askerden sonra kimseyle sevişmediğini söyledi, elimi pantolonuna götürdü"

"10'DAN FAZLA ÜLKEYLE ANLAŞMA YAPTIK"

BioNTech'in CFO'su Sean Marett, "10'dan fazla ülkeyle anlaşma yaptık, birçok ülkeyle de görüşmelerimiz devam ediyor. Kanada, Singapur, AB, Japonya, ABD, Birleşik Krallık ile anlaşma yaptık" dedi.

İlgili Haberler

BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık
BionTech CEO'su Şahin'den İngiltere'nin onay verdiği aşıyla ilgili ilk yorum: Son derece titiz çalıştık
İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak
İngiltere basını: İngiltere Covid-19 aşısına onay veren ve yapan ilk Batılı ülke olacak
ABD'de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı
ABD'de Pfizer/BioNTech aşının ilk parti dağıtımına başlandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Bülent Arınç Süleyman Soylu
Magazin Kenan Işık İrem Derici Ariana Grande Burcu Esmersoy
Spor Falcao Samatta Caner Erkin Sergen Yalçın Robert Prosinecki
Tüm Haberler Rusya Aralık Antalya Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: BioNTech'in üst düzey yöneticisi Dr. Özlem Türeci: İngiltere'nin onay verdiği aşıların dağıtım sürecine başladık - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.12.2020 15:55:47. #1.14#
title