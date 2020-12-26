BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşının en önemli yan etkisi alerji
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BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşının en önemli yan etkisi alerji

26.12.2020 20:06 | Son Güncelleme: 26.12.2020 20:16

Tüm dünyaya umut olan Kovid-19 aşısının mucidi Prof. Dr. Uğur Şahin, konuk olduğu canlı yayında aşıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Koronavirüs aşısının en önemli yan etkisinin alerji olduğunu dile getiren Şahin, "Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. Aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor" dedi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 761 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 80 milyonu aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüs kaynaklı can kaybı ve vaka sayılarının hızla arttığı son dönemde, Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech ile Pfizer'in geliştirdiği Kovid-19 aşısı tüm dünyaya umut oldu.

Tüm bu gelişmelerin ardından Prof. Dr. Uğur Şahin, konuk olduğu A Haber canlı yayınında aşının en önemli yan etkisini açıkladı.

AŞININ EN ÖNEMLİ YAN ETKİSİ ALERJİ

Uğur Şahin ürettikleri aşının şu ana kadar 1,5 milyon kişiye yapıldığını, bu aşılarda yan etki olarak baş ağrısı, kol ağrısı, biraz yorgunluk ve bazen ateş görüldüğünü ancak bunların bir iki gün içinde gittiğini anlattı.

Şahin, "Aşının yan etkisi olarak nadir olarak alerji olabilir. Alerji ilk 30 dakikada olabiliyor. O yüzden aşı yapıldıktan sonra 30 dakika sağlık personelinin yanında bulunması gerekiyor. En mühim yan etkisi bu olabilir. 50 bin kişide bir olabilir." dedi.

BioNTech'in kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin: Aşının en önemli yan etkisi alerji
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